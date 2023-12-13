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Published Сегодня, 09:08

Modified Сегодня, 09:13

Updated Сегодня, 09:13

Владимир Радул официально занял должность заместителя мэра Томска

Бывший омский чиновник Владимир Радул официально стал заместителем мэра Томска

13 декабря 2023, 09:08
Фото: Администрация города Томска

Владимир Радул официально занял должность заместителя мэра Томска

Соответствующий указ Дмитрий Махиня подписал сегодня, 13 декабря.

Напомним, что о назначении мэр Томска Махиня сообщил еще 20 ноября. Тогда он представил Владимира Радула коллегам во время аппаратного совещания, после пришлось ждать, когда завершатся все необходимые согласования.

Документ о назначении был подписан сегодня. Теперь Радул официально занимает должность заместителя мэра по безопасности и общим вопросам, рассказали в пресс-службе администрации Томска.

«Владимир Радул — человек с огромным опытом, он, в том числе, возглавлял аппарат Омского губернатора. Ставлю перед ним задачи повысить исполнительскую дисциплину в администрации города. Уверен, что он усилит мою томскую команду», — написал Махиня в своем телеграм-канале.

В Омске Радул занимал должность замминистра труда и социального развития, а затем руководителя аппарата губернатора Полежаева. Позже он возглавлял ОАО «Омское телевидение — 3» и работал проректором по внешним связям в Сибирском юридическом университете.

Корме того, с 2023 года он возглавлял направление по внешним и внутренним коммуникациям АО «ТГК-11».

Вслед за Махиней. Чиновник из Омска Владимир Радул станет вице-мэром Томска
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