Бывший омский чиновник Владимир Радул официально стал заместителем мэра Томска

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Напомним, что о назначении мэр Томска Махиня сообщил еще 20 ноября. Тогда он представил Владимира Радула коллегам во время аппаратного совещания, после пришлось ждать, когда завершатся все необходимые согласования.
Документ о назначении был подписан сегодня. Теперь Радул официально занимает должность заместителя мэра по безопасности и общим вопросам, рассказали в пресс-службе администрации Томска.
«Владимир Радул — человек с огромным опытом, он, в том числе, возглавлял аппарат Омского губернатора. Ставлю перед ним задачи повысить исполнительскую дисциплину в администрации города. Уверен, что он усилит мою томскую команду», — написал Махиня в своем телеграм-канале.
В Омске Радул занимал должность замминистра труда и социального развития, а затем руководителя аппарата губернатора Полежаева. Позже он возглавлял ОАО «Омское телевидение — 3» и работал проректором по внешним связям в Сибирском юридическом университете.
Корме того, с 2023 года он возглавлял направление по внешним и внутренним коммуникациям АО «ТГК-11».