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Posted Сегодня, 09:26

Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

иллюстрация

Вслед за Махиней. Чиновник из Омска Владимир Радул станет вице-мэром Томска

20 ноября 2023, 09:26
Фото: Город55
иллюстрация

Чиновник из Омска Владимир Радул станет вице-мэром Томска

Пока что управленец официально не вступил в должность, но о его назначении уже заявил мэр Томска.

Стало известно, что бывший омский чиновник Дмитрий Махиня, занявший пост мэра Томска, взял себе в команду коллегу, с которым работал в Омске. Речь идет о Владимире Радуле.

В своем телеграм-канале Махиня сообщил, что пригласил его в томскую администрацию в качестве заместителя мэра. Радул будет курировать сферу безопасности и общие вопросы. Управленца уже представили во время аппаратного совещания.

Радул пока что проходит все необходимые согласования. После этого он официально вступит в должность. Ранее, в течение 2009–2012 годов, чиновник возглавлял аппарат омского губернатора Леонида Полежаева. К слову, опыт работы у него достаточно разнообразный.

Радул работал в Омскстате, на телевидении в качестве гендиректора РЕН-ТВ в Омске и Новосибирске, был проректором в Омской юридической академии. Также он успел потрудиться в «Омск РТС», где отвечал за коммуникации.

Напомним, что Махиня ранее занимал пост директора департамента имущественных отношений администрации Омска и являлся вице-мэром Омска. В сентябре состоялась его инаугурация в руководители города Томска.

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#Политика#Омск#Омская область#Отставки и назначения#Новости#Дмитрий Махиня#Алина Ясинская#Городская администрация
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