Вслед за Махиней. Чиновник из Омска Владимир Радул станет вице-мэром Томска

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Стало известно, что бывший омский чиновник Дмитрий Махиня, занявший пост мэра Томска, взял себе в команду коллегу, с которым работал в Омске. Речь идет о Владимире Радуле.
В своем телеграм-канале Махиня сообщил, что пригласил его в томскую администрацию в качестве заместителя мэра. Радул будет курировать сферу безопасности и общие вопросы. Управленца уже представили во время аппаратного совещания.
Радул пока что проходит все необходимые согласования. После этого он официально вступит в должность. Ранее, в течение 2009–2012 годов, чиновник возглавлял аппарат омского губернатора Леонида Полежаева. К слову, опыт работы у него достаточно разнообразный.
Радул работал в Омскстате, на телевидении в качестве гендиректора РЕН-ТВ в Омске и Новосибирске, был проректором в Омской юридической академии. Также он успел потрудиться в «Омск РТС», где отвечал за коммуникации.
Напомним, что Махиня ранее занимал пост директора департамента имущественных отношений администрации Омска и являлся вице-мэром Омска. В сентябре состоялась его инаугурация в руководители города Томска.