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В Омске засудили воспитателя интерната за кражу 2,5 миллионов у инвалида-сироты

Жестокий обман. В Омске осудили воспитателя интерната за кражу у инвалида-сироты

12 декабря 2023, 12:20
Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области

В Омске засудили воспитателя интерната за кражу 2,5 миллионов у инвалида-сироты

Женщина в течение двух лет всячески просила молодого человека помочь ей с материальным положением.

В региональной прокуратуре сообщили о вынесении приговора 50-летней экс-воспитательнице адаптивной школы-интерната № 16. Она работала в казенном учреждении, где пребывают сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Женщину признали виновной в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Дело рассматривал Первомайский районный суд. Как было установлено, у воспитательницы были крепкие доверительные отношения с 22-летним выпускником, который с детства являлся сиротой и инвалидом.

В течение двух лет она под различными предлогами брала у него в долг деньги, которые молодому человеку начислялась как социальные выплаты. За это время злоумышленница похитила у него больше 2,5 млн рублей. Когда парень попросил их вернуть, женщина сделала вид, что не брала у него деньги.

Ее приговорили к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание подсудимая будет в исправительной колонии общего режима. Изначально гособвинитель запрашивал для нее пять лет заключения.

С нее также полностью взыскали сумму причиненного ущерба молодому человеку. Соответствующий иск был подан в суд прокуратурой. После оглашения приговора женщину взяли под стражу в зале суда.

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#Омск#Омская область#Суд#Инвалиды#Мошенничество#Прокуратура Омской области#Уголовное дело#Сироты#Детский дом#Новости#Оглашение приговора#Социальные выплаты#Алина Ясинская#Воспитатель
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