Жестокий обман. В Омске осудили воспитателя интерната за кражу у инвалида-сироты

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
В региональной прокуратуре сообщили о вынесении приговора 50-летней экс-воспитательнице адаптивной школы-интерната № 16. Она работала в казенном учреждении, где пребывают сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Женщину признали виновной в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дело рассматривал Первомайский районный суд. Как было установлено, у воспитательницы были крепкие доверительные отношения с 22-летним выпускником, который с детства являлся сиротой и инвалидом.
В течение двух лет она под различными предлогами брала у него в долг деньги, которые молодому человеку начислялась как социальные выплаты. За это время злоумышленница похитила у него больше 2,5 млн рублей. Когда парень попросил их вернуть, женщина сделала вид, что не брала у него деньги.
Ее приговорили к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание подсудимая будет в исправительной колонии общего режима. Изначально гособвинитель запрашивал для нее пять лет заключения.
С нее также полностью взыскали сумму причиненного ущерба молодому человеку. Соответствующий иск был подан в суд прокуратурой. После оглашения приговора женщину взяли под стражу в зале суда.