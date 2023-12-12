Жестокий обман. В Омске осудили воспитателя интерната за кражу у инвалида-сироты

В течение двух лет она под различными предлогами брала у него в долг деньги, которые молодому человеку начислялась как социальные выплаты. За это время злоумышленница похитила у него больше 2,5 млн рублей. Когда парень попросил их вернуть, женщина сделала вид, что не брала у него деньги.