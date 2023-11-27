Взяла 2,5 миллиона. Воспитателю омского интерната запросили пять лет за обман сироты

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
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Updated Сегодня, 06:40
В региональной прокуратуре сообщили о новых подвижках в уголовном деле бывшей воспитательницы адаптивной школы-интернета № 16. В учреждении содержатся дети-сироты. 50-летнюю женщину обвиняют в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Государственный обвинитель выступил в прениях сторон. По его версии, воспитатель воспользовалась доверием 22-летнего выпускника дома-интерната. Молодой человек является сиротой и инвалидом с детства.
В течение двух лет злоумышленница разными способами выманивала у него деньги. Она говорила, что вернет долг. Однако в день, когда это было нужно, женщина сделала вид, что не занимала. В общей сложности она забрала у него больше 2,5 млн рублей, которые ему выплачивали в качестве социальных выплат.
Представитель прокуратуры попросил суд отправить ее за решетку на пять лет. По мнению гособвинителя, за это преступление женщина должна отбывать наказание в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на год. Также он запросил полностью удовлетворить иск прокуратуры, чтобы взыскать с наставницы все украденные ею средства.
Следующее заседание по этому уголовному делу состоится 11 декабря. В этот день будет оглашен приговор обвиняемой.