Взяла 2,5 миллиона. Воспитателю омского интерната запросили пять лет за обман сироты

В течение двух лет злоумышленница разными способами выманивала у него деньги. Она говорила, что вернет долг. Однако в день, когда это было нужно, женщина сделала вид, что не занимала. В общей сложности она забрала у него больше 2,5 млн рублей, которые ему выплачивали в качестве социальных выплат.