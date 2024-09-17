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Воспитатель

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2024
С персоналом и базой детей. На омском Левобережье выставили на продажу детский сад
17 сентября, 06:19
Учатся сами. В школы Омска нужны больше 400 учителей, в том числе в начальные классы
19 марта, 06:02
2023
Жестокий обман. В Омске осудили воспитателя интерната за кражу у инвалида-сироты
Женщина в течение двух лет всячески просила молодого человека помочь ей с материальным положением.
12 декабря 2023, 12:20
«Снежные» цены на такси, издевательства в детдоме и убийство беременной. Омск сегодня
23 октября 2023, 14:49
Штормовое предупреждение, дефицит учителей и «дырявый» двор. Омск сегодня
20 октября 2023, 13:36
Важно. Некому учить детей. В Омске не хватает больше 600 учителей
20 октября 2023, 09:10
Жалобы на транспорт, страшное ДТП и средняя зарплата учителей. Омск сегодня
28 августа 2023, 14:42
Перед началом учебного года в омских школах и детсадах не хватает 730 педагогов
15 августа 2023, 05:26
Дефицит учителей, автограф Киркорова и вор с игрушечным пистолетом. Омск сегодня
17 июля 2023, 15:22
Некому учить детей. В омских школах и детских садах не хватает 834 педагога
16 мая 2023, 05:50
В омских школах и детских садах не хватает 872 педагога
17 апреля 2023, 07:19

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