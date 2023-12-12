Почти 90 малых сел Омской области получили скоростной интернет перед Новым годом

Наибольшее количество сел, получивших доступ к сети LTE, — девять — насчитывается на карте Горьковского района, восемь сел — в Тевризском районе, по шесть сел в Тарском, Черлакском, Азовском и Полтавском районах, пять сел в Седельниковском районе, четыре — в Называевском районе и других.