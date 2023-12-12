Почти 90 малых сел Омской области получили скоростной интернет перед Новым годом

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Наибольшее количество сел, получивших доступ к сети LTE, — девять — насчитывается на карте Горьковского района, восемь сел — в Тевризском районе, по шесть сел в Тарском, Черлакском, Азовском и Полтавском районах, пять сел в Седельниковском районе, четыре — в Называевском районе и других.
Теперь еще порядка 25 тысяч жителей области смогут на высокой скорости пользоваться повседневными цифровыми сервисами: слушать музыку, смотреть фильмы и сериалы онлайн, общаться с друзьями или близкими через мессенджеры, узнавать последние новости через интернет, пользоваться порталами государственных услуг.
«В сельской местности проживает около 25% жителей Омской области, и далеко не все из них сейчас имеют возможность пользоваться скоростным мобильным интернетом. Мы видим возрастающую потребность доступа в сеть в небольших населенных пунктах, поэтому активно обеспечиваем селян связью высокого качества. Я очень рад, что накануне новогодних праздников мы смогли подключить к интернету сразу несколько десятков сел, чтобы их жители могли поздравлять близких в мессенджерах, смотреть любимые фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах», — отметил директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.