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Published Сегодня, 12:47

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Updated Сегодня, 12:51

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«Отопления нет!». Жители омских Нефтяников пожаловались на отсутствие тепла в домах

12 декабря 2023, 12:47
Фото: 1MI
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Жители омских Нефтяников рассказали о проблемах с отоплением

О холоде в квартире сообщил житель дома №9а по улице Волкова.

Мужчина рассказал редакции Города55, что жильцы многоквартирного дома замерзают в собственных квартирах, так как в доме нет отопления, а на улице, тем временем, температура воздуха опускается ниже -30 градусов.

«Почему радиаторы отопления холодные в такой мороз? Улица Волкова, 9а, жильцы замерзают», — пожаловался омич.

Вероятно, ситуация связана с выходом из строя одного из котлов ТЭЦ-3, о котором в ТГК-11 сообщили сегодня утром. Энергетики запустили 4 дополнительных бойлера, однако это так и не решило проблему окончательно. Сейчас работы продолжаются, поломкой уже заинтересовалась прокуратура.

Кроме того, на отсутствие отопления продолжают жаловаться жители Октябрьского округа. Так, в доме по адресу: ул. 3-я Молодежная, 75 до сил пор нет тепла.

«Отопления полностью нет во всей квартире! Ходим уже в верхней одежде и обуви. Трубки никто не берет! Ул. 3-я Молодежная, 75», — написала местная жительница.
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#Омск#Омская область#Отопление#Отопительный сезон#Новости#Холод#Отключение отопления#Аномальный холод#Холод в домах#Холода#Анастасия Баянова#Холодные батареи
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