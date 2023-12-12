«Отопления нет!». Жители омских Нефтяников пожаловались на отсутствие тепла в домах

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Мужчина рассказал редакции Города55, что жильцы многоквартирного дома замерзают в собственных квартирах, так как в доме нет отопления, а на улице, тем временем, температура воздуха опускается ниже -30 градусов.
«Почему радиаторы отопления холодные в такой мороз? Улица Волкова, 9а, жильцы замерзают», — пожаловался омич.
Вероятно, ситуация связана с выходом из строя одного из котлов ТЭЦ-3, о котором в ТГК-11 сообщили сегодня утром. Энергетики запустили 4 дополнительных бойлера, однако это так и не решило проблему окончательно. Сейчас работы продолжаются, поломкой уже заинтересовалась прокуратура.
Кроме того, на отсутствие отопления продолжают жаловаться жители Октябрьского округа. Так, в доме по адресу: ул. 3-я Молодежная, 75 до сил пор нет тепла.
«Отопления полностью нет во всей квартире! Ходим уже в верхней одежде и обуви. Трубки никто не берет! Ул. 3-я Молодежная, 75», — написала местная жительница.