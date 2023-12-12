«Отопления нет!». Жители омских Нефтяников пожаловались на отсутствие тепла в домах

Вероятно, ситуация связана с выходом из строя одного из котлов ТЭЦ-3, о котором в ТГК-11 сообщили сегодня утром. Энергетики запустили 4 дополнительных бойлера, однако это так и не решило проблему окончательно. Сейчас работы продолжаются, поломкой уже заинтересовалась прокуратура.