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Аномальный холод

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2024
Мороз крепчает. Синоптики рассказали, когда ждать потепления в Омской области
Повышение температуры воздуха случится в предстоящий праздник, однако о приходе весны пока рано говорить.
20 февраля, 11:36
2023
«Отопления нет!». Жители омских Нефтяников пожаловались на отсутствие тепла в домах
12 декабря 2023, 12:47
До -40 градусов. Аномальный холод задержится в Омской области еще на несколько дней
12 декабря 2023, 09:57
Пик мороза. Прошлая ночь в Омской области оказалась самой холодной с начала этой зимы
12 декабря 2023, 07:17
Пропавшее отопление, проверка на безопасность и ДТП из-за ковида. Омск сегодня
7 декабря 2023, 15:49
Осторожно! По Омску в период массового отключения отопления ударит 45-градусный мороз
7 декабря 2023, 10:52
В том числе и дети. С начала года в домах при пожарах погибли больше 100 омичей
Сотрудники МЧС призвали местных жителей позаботиться о своей пожарной безопасности перед наступлением аномальных холодов.
6 декабря 2023, 06:48
Придет аномальный холод. Омские синоптики рассказали о морозе до -40 градусов
6 декабря 2023, 04:34
Внимание. Будьте осторожны! На Омскую область надвигаются аномальные холода до -45 градусов
5 декабря 2023, 11:58
Нужны вторые подштанники. По Омской области ударят 38-градусные морозы
5 декабря 2023, 07:40
Омичи пожаловались на отсутствие обогрева в транспорте
10 января 2023, 09:32
Аномальный холод. Омичи пережили самую суровую ночь с начала зимы
За минувшую ночь температура в Омской области нигде не поднималась выше -30 градусов.
10 января 2023, 08:47
2022
Сибирь в январе собирается подпоясаться морозом. В Омске будет очень холодно
29 декабря 2022, 09:42

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