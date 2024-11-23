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Зимний период

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Ноябрь
В Омске на Любинском проспекте выставили на продажу бар от итальянского бренд-шефа
23 ноября, 12:00
Сентябрь
Какой будет зима в Омской области: предварительный прогноз погоды на начало 2025 года
16 сентября, 13:24
Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, как на ТЭЦ-5 готовятся к зиме
3 сентября, 09:34
Декабрь 2023
До -40 градусов. Аномальный холод задержится в Омской области еще на несколько дней
12 декабря 2023, 09:57
Омичам рассказали, как изменится работа общественного транспорта из-за морозов
6 декабря 2023, 06:06

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