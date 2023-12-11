Врываемся в зиму. В Омске 12 декабря заработает открытый каток в парке 30-летия ВЛКСМ

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Updated Сегодня, 07:44
Завтра, 12 декабря, на территории парка 30-летия ВЛКСМ заработает каток «Октябрьский». Ледовая площадка залита на Комсомольской аллее, сообщается в телеграм-канале «Городские парки. Омск».
В муниципальном предприятии города Омска «Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ» рассказали, что каток откроется в 10 утра и будет работать до 23 часов. Гости смогут взять коньки в аренду при необходимости за 350 рублей. Эта общая сумма, в том числе за выход на лед. Проход на каток со своим инвентарем будет стоить 300 рублей. Время катания при этом не ограничено.
Для посетителей на территории откроют также кафе с горячими напитками и угощениями, а на площадке будет играть зажигательный плейлист.
Ранее Город55 писал о том, что в Омске заработали катки в Советском парке и внутри торгового центра «Мега» на Левом берегу. Кроме того, уже открыта площадка для катания на территории спортивного комплекса «Юность». Также в парке имени 30-летия ВЛКСМ с 16 декабря будет работать зимний комплекс «Горки-парк».