Врываемся в зиму. В Омске 12 декабря заработает открытый каток в парке 30-летия ВЛКСМ

В муниципальном предприятии города Омска «Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ» рассказали, что каток откроется в 10 утра и будет работать до 23 часов. Гости смогут взять коньки в аренду при необходимости за 350 рублей. Эта общая сумма, в том числе за выход на лед. Проход на каток со своим инвентарем будет стоить 300 рублей. Время катания при этом не ограничено.