Сразу на двух омских ТЭЦ перед морозами зафиксировали больше аварий

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Published Сегодня, 09:38
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Город55 ознакомился с документа Министерства энергетики РФ, где ежемесячно, а иногда и чаще мониторят готовность субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон. Попадают в эти наблюдения и омские ТЭЦ.
Так, еще 25 октября текущего года к работе городских теплоцентралей имелись довольно-таки серьезные замечания, например, «рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования» или «по причине неправильных или ошибочных действий персонала». Эти и другие нарекания были к ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, входящих в АО «ТГК-11».
Через месяц, 25 ноября, проблемы в работе остались только у ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 и это опять же «рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования».
Сегодня, когда по Омску ударили аномальные морозы, именно ТЭЦ-5 оставила часть горожан без нормального теплоснабжения из-за неисправности котлов. В самой «ТГК-11» обвинили во всем аномальные температуры из-за которых, дескать, сразу три котла вышли на пиковые нагрузки.