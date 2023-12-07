Сразу на двух омских ТЭЦ перед морозами зафиксировали больше аварий

Так, еще 25 октября текущего года к работе городских теплоцентралей имелись довольно-таки серьезные замечания, например, «рост числа аварий по техническим причинам повреждений оборудования» или «по причине неправильных или ошибочных действий персонала». Эти и другие нарекания были к ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, входящих в АО «ТГК-11».