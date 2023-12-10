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Published Сегодня, 06:27

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Капитан «Авангарда» признался, что омская Арена лучше

Дома — лучше. Дамир Шарипзянов рассказал, что Арена в Омске лучше

10 декабря 2023, 06:27
Фото: ХК «Авангард»

Капитан «Авангарда» признался, что омская Арена лучше

Капитан «Авангарда» поделился мнением о новой «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге.

Дамир Шарипзянов поделился впечатлениями от минувшей игры Матча Звезд КХЛ-2023, состоявшейся 9 декабря. Среди особых впечатлений: замена Рида Буше, атмосфера и выход на лед в маске Железного человека.

«Арена? Прикольно. Много народу, второй ярус вообще в небесах где-то. Играть на новых стадионах всегда круто и здорово. Сравнить с ареной в Омске? Сравнивать не буду, но наша арена мне больше нравится, если честно» — рассказал Дамир в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Кроме капитана «ястребов», на матче звезд «Авангард» представляют главный тренер Михаил Кравец, нападающий Владимир Ткачев.

Напомним, что 14-й Матч всех звезд Континентальной хоккейной лиги проходит в Санкт-Петербурге уже второй раз. Соревнования проходят в формате мини-турнира 3 на 3, и уже сегодня станут известны финалисты: в 21:15 по местному времени столкнутся дивизионы Харламова и Тарасова, а за час до этого станет известен обладатель 3-его места.

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#Омск#КХЛ#Санкт-Петербург#Новости#Арена#Рид Буше#Дамир Шарипзянов#Илья Скобин
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