Дома — лучше. Дамир Шарипзянов рассказал, что Арена в Омске лучше

Напомним, что 14-й Матч всех звезд Континентальной хоккейной лиги проходит в Санкт-Петербурге уже второй раз. Соревнования проходят в формате мини-турнира 3 на 3, и уже сегодня станут известны финалисты: в 21:15 по местному времени столкнутся дивизионы Харламова и Тарасова, а за час до этого станет известен обладатель 3-его места.