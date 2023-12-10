Дома — лучше. Дамир Шарипзянов рассказал, что Арена в Омске лучше

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Дамир Шарипзянов поделился впечатлениями от минувшей игры Матча Звезд КХЛ-2023, состоявшейся 9 декабря. Среди особых впечатлений: замена Рида Буше, атмосфера и выход на лед в маске Железного человека.
«Арена? Прикольно. Много народу, второй ярус вообще в небесах где-то. Играть на новых стадионах всегда круто и здорово. Сравнить с ареной в Омске? Сравнивать не буду, но наша арена мне больше нравится, если честно» — рассказал Дамир в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
Кроме капитана «ястребов», на матче звезд «Авангард» представляют главный тренер Михаил Кравец, нападающий Владимир Ткачев.
Напомним, что 14-й Матч всех звезд Континентальной хоккейной лиги проходит в Санкт-Петербурге уже второй раз. Соревнования проходят в формате мини-турнира 3 на 3, и уже сегодня станут известны финалисты: в 21:15 по местному времени столкнутся дивизионы Харламова и Тарасова, а за час до этого станет известен обладатель 3-его места.