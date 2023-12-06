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Posted Сегодня, 13:16

Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

Причиной ограничений стала непогода

На трассе Омск — Новосибирск закрыли движение из-за сильного ветра

6 декабря 2023, 13:16
Фото: 1MI
Причиной ограничений стала непогода

На федеральной дороге Омск — Новосибирск закрыли движение из-за непогоды

Ограничение движения действует на границе двух областей.

В Омской и Новосибирской областях из-за непогоды ограничили движение по федеральной трассе Р-254 Иртыш».

«В настоящее время временно ограничено движение пассажирского транспорта, легкового такси и маршрутного такси на участке автомобильной дороги федерального значения в границах Новосибирской», — сообщили в УГИБДД по Омской области.

По информации ведомства, причиной ограничения стали погодные условия, — сильный ветер, гололед и видимость в пределах 50 — 100 метров.

Движение ограничили на границе двух областейДвижение ограничили на границе двух областей
Движение ограничили на границе двух областей
Фото: Скрин с сервиса ЯндексКарты
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