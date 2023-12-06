На трассе Омск — Новосибирск закрыли движение из-за сильного ветра

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
В Омской и Новосибирской областях из-за непогоды ограничили движение по федеральной трассе Р-254 Иртыш».
«В настоящее время временно ограничено движение пассажирского транспорта, легкового такси и маршрутного такси на участке автомобильной дороги федерального значения в границах Новосибирской», — сообщили в УГИБДД по Омской области.
По информации ведомства, причиной ограничения стали погодные условия, — сильный ветер, гололед и видимость в пределах 50 — 100 метров.