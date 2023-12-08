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Published Сегодня, 04:33

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Updated Сегодня, 04:35

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В Казахстане закрыли движение из Омской области из-за сильных морозов

8 декабря 2023, 04:33
Фото: 1MI
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В Госавтоинспекции попросили водителей воздержаться от дальних поездок.

В Казахстане со вчерашнего вечера, 7 декабря, закрыли движение со стороны Омской области из-за сильных морозов, сообщили в Госавтоинспекции. Ограничения касаются как пассажирского, так и грузового транспорта.

Напомним, что в регион пришли аномальные морозы. Столбик термометра времена опускается до отметки -40 градусов. В ГИБДД рекомендуют водителям воздержаться от дальних поездок. Если же необходимо отправиться в путь, то следует проверить исправность машины, зарядить мобильный телефон, взять теплые вещи на всех пассажиров и теплое питье.

«Пешеходам, в свою очередь, необходимо помнить о том, что плотно застегнутые капюшоны, мобильные телефоны и наушники способствуют снижению обзора проезжей части и концентрации внимания», — добавили в ГИБДД.

В случае ЧП в пути необходимо звонить 02 (102), а также информацию можно передать экипажу ДПС.

Согласно прогнозу синоптиков, аномально низкие температуры продержатся в регионе до начала следующей недели.

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#Общество#Полиция#Омская область#Безопасность#Казахстан#Русско-Полянский район#ДПС#Исилькульский район#Дорожное движение#Черлакский район#Морозы#Одесский район#Евгений Игишев#Экстренные службы
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