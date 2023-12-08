В Казахстане закрыли движение из Омской области из-за сильных морозов

Напомним, что в регион пришли аномальные морозы. Столбик термометра времена опускается до отметки -40 градусов. В ГИБДД рекомендуют водителям воздержаться от дальних поездок. Если же необходимо отправиться в путь, то следует проверить исправность машины, зарядить мобильный телефон, взять теплые вещи на всех пассажиров и теплое питье.