Осторожно! По Омску в период массового отключения отопления ударит 45-градусный мороз

Начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко поделилась, что самое теплое 7 декабря было в 1979 году. Тогда синоптики фиксировали +2,8 градуса. По сохраненным с 1990 года наблюдениям, минимальная температура воздуха в этот день была в 1968 году, когда термометр показывал -38 градусов.