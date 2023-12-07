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Posted Сегодня, 10:52

Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

иллюстрация

Осторожно! По Омску в период массового отключения отопления ударит 45-градусный мороз

7 декабря 2023, 10:52
Фото: Город55
иллюстрация

По Омску в период массового отключения отопления ударят 45-градусные морозы

Согласно прогнозу синоптиков, аномально низкие температуры продержатся в регионе до начала следующей недели.

В Обь-Иртышском УГМС оценили климатическую ситуацию в Омской области. По наблюдениям метеорологов, на всей территории региона «ультраполярное вторжение холодных воздушных масс». Синоптики объявили штормовое предупреждение в связи с критическим понижением температуры воздуха.

С 6 на 7 декабря ночью температура воздуха понижалась до -28… -37 градусов. Холоднее всего было в северных районах области. В Омске термометр показывал -32 градуса. Местами по региону шел небольшой снегопад.

С 7 на 8 декабря ночью похолодает до -34… -39 градусов, местами до -40… -45. В светлое время суток прогнозируется -33… -38 градусов, местами -26. В областном центре будет ночью -39, днем -35 градусов.

С 8 на 9 декабря температура воздуха ночью составит -35… -40 градусов, местами будет -30. В светлое время суток «потеплеет» до -27… -32 градусов. В воскресенье, 10 декабря, ночью столбик термометра будет колебаться между отметками -31 и -36 градусов, но может опускаться и до -41. Днем возможно -27…-32 градусов.

Начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко поделилась, что самое теплое 7 декабря было в 1979 году. Тогда синоптики фиксировали +2,8 градуса. По сохраненным с 1990 года наблюдениям, минимальная температура воздуха в этот день была в 1968 году, когда термометр показывал -38 градусов.

Отметим, что с приходом аномальных морозов во множестве домов областного центра пропало отопление. На ТЭЦ-5 еще на прошлой неделе случился сбой в работе котлов. Проблему не смогли решить за эти дни, но гендиректор АО «ТГК-11» Олег Хилько заявил, что компания справится своими силами с этим без помощи администрации Омска.

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