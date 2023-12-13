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Погода на 2 недели

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Декабрь 2023
Шутки климата. В конце декабря Омскую область настигнет неожиданное потепление
13 декабря 2023, 10:59
Похолодает до -43 градусов. Омичей предупредили об экстремальном изменении погоды
4 декабря 2023, 12:38
Февраль 2023
В Омск идет весна. Февраль укажет дорогу марту снегопадом и дождем
Февраль на прощание подарит Омской области снежную шубу с оторочкой из капели и сверкающими узорами первых луж и гололеда.
17 февраля 2023, 06:32
«Весна» подходит к концу. С середины недели омичей ожидает серьезное похолодание
Февраль решил отыгрывать роль января, но без снежных хлопьев. По прогнозу снега мало, да и ветра в ближайшие две недели не будет.
6 февраля 2023, 11:04
Январь 2023
Погода на две недели. Первая декада февраля встретит омичей безмолвием
В начале февраля метеозависимых жителей Омской области ожидает череда неприятностей. Атмосферное давление будет «скакать». Но поведение других аспектов погоды останется не по-февральски приличным.
27 января 2023, 07:20

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