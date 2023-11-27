Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:37

Published Сегодня, 10:37

Modified Сегодня, 10:40

Updated Сегодня, 10:40

МегаФон выводит на рынок собственный бренд аксессуаров для мобильных устройств

МегаФон выводит на рынок собственный бренд аксессуаров для мобильных устройств

27 ноября 2023, 10:37
Фото: пресс-служба МегаФона
Реклама. ПАО «МегаФон» ИНН 7812014560 . erid: LjN8KGtNY
Под торговой маркой Stellarway в продажу поступят 12 категорий товаров, три из них уже доступны в собственном интернет-магазине оператора.

Аксессуары для мобильных устройств и ноутбуков сегодня демонстрируют уверенный рост. Объем их продаж в интернет-магазине и объединенной розничной сети МегаФона и Yota в третьем квартале текущего года вырос на 12% в штуках по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Наилучшая динамика отмечается в категориях док-станций (+590%), проводных гарнитур (+421%), наушников (+145%), внешних источников питания (+70%). Наибольший прирост продаж в денежном выражении показывают сетевые зарядные устройства (+75%), наушники (+102%) и внешние аккумуляторы (+93%).

Под маркой Stellarway МегаФон будет выпускать более 100 товаров во всех популярных категориях: защитные стёкла, аккумуляторы, проводные и беспроводные наушники, адаптеры, аудио- и дата-кабели, сетевые и автомобильные зарядные устройства, проводные гарнитуры. В том числе будут представлены беспроводные зарядки для Apple Watch и чехлы MagSafe.

Защитные стекла, устройства для быстрой зарядки и чехлы от Stellarway уже доступны в интернет-магазине МегаФона. До конца января следующего года все категории анонсированных товаров будут представлены как в салонах объединённой розничной сети МегаФона и Yotа, так и в интернет-магазине. Разработкой и поставками аксессуаров Stellarway занимается дочерняя компания оператора Revo Charge.

МегаФон рассчитывает, что до конца 2024 года товары Stellarway займут до 50% продаж всех аксессуаров в объединенной розничной сети. Запуск собственной торговой марки позволит увеличить объем продаж аксессуаров примерно на 25% в течение следующего года.

«Активно развивающийся рынок товаров для мобильной электроники сейчас наводнен товарами категории No Name и покупателю бывает сложно ориентироваться. Наличие собственной торговой марки Stellarway позволит нам контролировать производство и всю цепочку поставок. Это даст возможность гарантировать качество наших изделий. Сейчас выводим на рынок более 100 товарных позиций, а в дальнейшем мы планируем расширить ассортимент», — комментирует директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.
#Общество#Технологии#Омск#Омская область#Россия
Подпишитесь
Кассация признала завышенными тарифы омской РЭК и «Магнита» на вывоз мусора
Сегодня, 04:18
Доча, Шоваа и Ромеш. Какие необычные имена дают омичи новорожденным
Сегодня, 03:15
Любино замерзает. Омичи пожаловались на холодные батареи из-за новой котельной
Сегодня, 09:24
Спасите ОмГУ, пока не поздно. Студенты создали петицию в защиту омского вуза
Сегодня, 06:43
Не Омском единым. В Калачинске за миллион сделают новогодний городок с драконом
Сегодня, 03:49
Бизнес в Омске: как вести дело смело?
Сегодня, 10:34