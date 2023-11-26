Круглые числа, самые большие студии и запоздалая весна. Воскресенье в Омске

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
В честь Дня матери Омскстат поделился данными о тех, кого он касается. Оказывается, в Омске обладательниц ордена «Мать-героиня» (а его вручают за заслуги в рождении и воспитании десятерых детей) тоже десять. А всего за 9 месяцев 2023 года в Омске появилось 11610 детей. И это еще не вся статистика — о ней можно узнать подробнее в материале:
Это выяснили аналитики «Яндекс Недвижимости». Данные учитывались за последние пять лет, в течение которых средняя площадь однокомнатных и двухкомнатных квартир уверенно росла, несмотря на прямо противоположную тенденцию по России. И в масштабах вторичного рынка Омск вырвался вперед: средняя площадь студий составила 32,3 кв м.; «однушек» — 36 кв м. Площадь же двухкомнатных квартир достигла 49,9 кв м. «Трешки» остались без изменений.
Непредсказуемая погода заставила сирень распустить почки — и это за несколько дней до зимы. Жители Октябрьского округа заметили необычное явление у одного из домов по улице 15-я рабочая. Но это не единственное место в городе, куда вернулась весна — сирень начала распускаться и в Амурском поселке.