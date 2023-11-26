Круглые числа, самые большие студии и запоздалая весна. Воскресенье в Омске

В честь Дня матери Омскстат поделился данными о тех, кого он касается. Оказывается, в Омске обладательниц ордена «Мать-героиня» (а его вручают за заслуги в рождении и воспитании десятерых детей) тоже десять. А всего за 9 месяцев 2023 года в Омске появилось 11610 детей. И это еще не вся статистика — о ней можно узнать подробнее в материале: