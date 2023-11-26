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Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

Круглые числа, самые большие студии и запоздалая весна. Воскресенье в Омске

Круглые числа, самые большие студии и запоздалая весна. Воскресенье в Омске

26 ноября 2023, 14:27
Фото: 1MI
Три новости воскресенья, на которые стоит обратить внимание.

Рожают по десять детей

В честь Дня матери Омскстат поделился данными о тех, кого он касается. Оказывается, в Омске обладательниц ордена «Мать-героиня» (а его вручают за заслуги в рождении и воспитании десятерых детей) тоже десять. А всего за 9 месяцев 2023 года в Омске появилось 11610 детей. И это еще не вся статистика — о ней можно узнать подробнее в материале:

Рожают по десять детей. В Омской области почти 3% женщин родили первенца до 18 лет
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Омск — лидер рейтинга городов с самыми большими квартирами-студиями

Это выяснили аналитики «Яндекс Недвижимости». Данные учитывались за последние пять лет, в течение которых средняя площадь однокомнатных и двухкомнатных квартир уверенно росла, несмотря на прямо противоположную тенденцию по России. И в масштабах вторичного рынка Омск вырвался вперед: средняя площадь студий составила 32,3 кв м.; «однушек» — 36 кв м. Площадь же двухкомнатных квартир достигла 49,9 кв м. «Трешки» остались без изменений.

Растем. Омск стал лидером рейтинга городов по самым большим квартирам-студиям
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В Омск ненадолго вернулась весна

Непредсказуемая погода заставила сирень распустить почки — и это за несколько дней до зимы. Жители Октябрьского округа заметили необычное явление у одного из домов по улице 15-я рабочая. Но это не единственное место в городе, куда вернулась весна — сирень начала распускаться и в Амурском поселке.

Весна поторопилась. В Омске из-за аномального потепления появились почки на сирени
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#Общество#Город#Погода#Омск#Омскстат#День матери#Илья Скобин
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