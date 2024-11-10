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День матери в России: когда будет в 2024 году, история и традиции праздника
10 ноября, 06:00
2023
Круглые числа, самые большие студии и запоздалая весна. Воскресенье в Омске
26 ноября 2023, 14:27
Рожают по десять детей. В Омской области почти 3% женщин родили первенца до 18 лет
26 ноября 2023, 04:21
2022
Иллюминация и салют. Как омичей поздравили с Днем матери
Поздравление длилось около 30 секунд. О повторах не сообщается.
27 ноября 2022, 13:05
Бурков и Варнавский поздравили омичек с Днем матери
Обращение к жителям Омской области.
27 ноября 2022, 03:16

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