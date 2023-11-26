Растем. Омск стал лидером рейтинга городов по самым большим квартирам-студиям

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
Аналитики «Яндекс Недвижимости» составили рейтинг городов с самыми большими квартирами-студиями. Данные учитывались за последние пять лет. Омск по итогу занял первое место при изучении вторичного рынка недвижимости.
По данным 2023 года, средняя площадь студий в городе составила 32,3 кв м. Постепенно в Омске растет средняя площадь однокомнатных и двухкомнатных квартир. Так, с 2018 года размер «однушек» на вторичном рынке увеличилась на 6%. На данный момент средняя площадь составляет 36 кв м.
Площадь двухкомнатных квартир составляет в 2023 году 49,9 кв м. За последние пять лет жилье этого вида стало больше на 1%. «Трешки» же остались практически теми же самыми.
Вместе с тем в России растет тенденция по уменьшению площади квартир-студий. Так, на первичном рынке заметно меньше жилье в Москве, Владивостоке и Волгограде.