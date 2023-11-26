Растем. Омск стал лидером рейтинга городов по самым большим квартирам-студиям

По данным 2023 года, средняя площадь студий в городе составила 32,3 кв м. Постепенно в Омске растет средняя площадь однокомнатных и двухкомнатных квартир. Так, с 2018 года размер «однушек» на вторичном рынке увеличилась на 6%. На данный момент средняя площадь составляет 36 кв м.