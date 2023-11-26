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Posted Сегодня, 12:37

Published Сегодня, 12:37

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

иллюстрация

Весна поторопилась. В Омске из-за аномального потепления появились почки на сирени

26 ноября 2023, 12:37
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске из-за аномального потепления появились почки на сирени

Деревья сильно контрастируют на фоне заснеженных дорожек города.

На этой неделе в Омской области была достаточно непредсказуемая погода. В целом осень 2023 года оказалась очень теплой, синоптики отмечали аномальные высокие температуры.

Так, в четверг, 23 ноября, дневная температура воздуха доходила до +2 градусов. Жители областного центра заметили в этот день необычную картину. В Октябрьском округе, у одного из домов по улице 15-я Рабочая, на сирени начали появляться почки.

Фото: предоставлено Городу55

Из-за аномально теплой осени в конце этой недели распускается также сирень в Амурском поселке. Это действительно может удивлять, ведь последние две недели Омскую область заметает снегом, поднимается штормовой ветер, готовый срывать крыши.

Напомним, что из-за потепления не могут уснуть гималайский и бурый медведи в Большереченском зоопарке.

Засыпать не торопятся. Два медведя Большереченского зоопарка еще не впали в спячку
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#Общество#Погода в Омске#Омск#Омская область#Потепление#Новости#Алина Ясинская
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