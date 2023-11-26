Весна поторопилась. В Омске из-за аномального потепления появились почки на сирени

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
На этой неделе в Омской области была достаточно непредсказуемая погода. В целом осень 2023 года оказалась очень теплой, синоптики отмечали аномальные высокие температуры.
Так, в четверг, 23 ноября, дневная температура воздуха доходила до +2 градусов. Жители областного центра заметили в этот день необычную картину. В Октябрьском округе, у одного из домов по улице 15-я Рабочая, на сирени начали появляться почки.
Из-за аномально теплой осени в конце этой недели распускается также сирень в Амурском поселке. Это действительно может удивлять, ведь последние две недели Омскую область заметает снегом, поднимается штормовой ветер, готовый срывать крыши.
Напомним, что из-за потепления не могут уснуть гималайский и бурый медведи в Большереченском зоопарке.