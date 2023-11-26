Рожают по десять детей. В Омской области почти 3% женщин родили первенца до 18 лет

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
Modified Сегодня, 04:24
Updated Сегодня, 04:24
В честь Дня матери работники Омскстата представили данные о тех, кого касается этот праздник. Так, 87% омичек совершеннолетнего возраста стали матерями. При этом каждая пятая из них имеет родила трех и более детей.
В число многодетных (107 тыс человек) входят по большей части представительницы старшего поколения. Каждая четвертая мама — женщина в возрасте 70 лет и старше (24,3%).
Есть омички, которые родили больше пяти детей. Их наградили медалями «Материнская слава» (297 человек). В Омской области также проживают женщины, у которого десять детей. Их, по данным аналитиков, десять человек. Омички удостоились за это орденов «Мать-героиня».
Как свидетельствуют данные статистиков за 2022 год, средний возраст женщин, которые впервые становятся матерями в Омской области, составляет 28,6 лет. В целом это средний показатель по стране. К слову, есть и те, кто родил первенца до достижения совершеннолетнего возраста, в том числе 2,9% омичек. Всего за 9 месяцев 2023 года в регионе появилось 11 610 детей.