Рожают по десять детей. В Омской области почти 3% женщин родили первенца до 18 лет

Как свидетельствуют данные статистиков за 2022 год, средний возраст женщин, которые впервые становятся матерями в Омской области, составляет 28,6 лет. В целом это средний показатель по стране. К слову, есть и те, кто родил первенца до достижения совершеннолетнего возраста, в том числе 2,9% омичек. Всего за 9 месяцев 2023 года в регионе появилось 11 610 детей.