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Published Сегодня, 09:28

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На еще одном дорожном участке Омска появятся полосы для общественного транспорта

В Омске на еще одной дороге выделили полосу для общественного транспорта

20 ноября 2023, 09:28
Фото: Администрация города Омска

На еще одном дорожном участке Омска появятся полосы для общественного транспорта

Об этом сообщили в городской администрации.

Работы по обустройству полос ведутся на улице Богдана Хмельницкого и должны быть завершены до конца этого года. Тогда же дорога будет введена в эксплуатацию.

«С целью организации приоритета проезда для общественного транспорта по улице Богдана Хмельницкого на участке от улицы Маяковского до улицы Кирова в обоих направлениях в настоящее время проводятся работы по установке дорожных знаков „Въезд запрещен“», — рассказала замдиректора департамента транспорта Марина Расторгуева.

В ведомстве также напомнили, что за движение по полосе общественного транспорта предусмотрено административное наказание — штраф в размере 1 500 рублей.

«Убедительно просим водителей быть предельно внимательными, соблюдать требования дорожных знаков и разметки», — обратились к омичам в дептрансе.
Фото: Администрация города Омска
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#Дороги#Омск#Общественный транспорт#Новости#Дорога#Анастасия Баянова#Омские дороги#Полоса#Полосы
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