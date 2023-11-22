Ветер и снег. Стало известно, что потепление не задержится в Омской области надолго

На следующий день, 24 ноября, станет значительно холоднее. Температура ночью не претерпит изменений, а в дневное время опустится 0…- 5 градусов. В этот день синоптики обещают небольшой, местами умеренный снег и гололед. Также возможна метель и юго-восточный ветер, порывами 7-12 м/с, в отдельных районах — 16 м/с.