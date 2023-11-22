Ветер и снег. Стало известно, что потепление не задержится в Омской области надолго

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Так, завтра, 23 ноября, температура воздуха поднимется до +2 градусов днем, а ночью опуститься до — 2…- 7 градусов. В некоторых районах области ожидается снег и дождь, также сохранятся гололедные явления. Ветер юго-восточный, южный, порывами до 8-13 м/с, местами может быть сильнее — до 15-18 м/с.
На следующий день, 24 ноября, станет значительно холоднее. Температура ночью не претерпит изменений, а в дневное время опустится 0…- 5 градусов. В этот день синоптики обещают небольшой, местами умеренный снег и гололед. Также возможна метель и юго-восточный ветер, порывами 7-12 м/с, в отдельных районах — 16 м/с.
В субботу, 25 ноября, воздух прогреется лишь до -2…- 7 градусов днем и -2…- 7 ночью, в некоторых районах ожидается похолодание до -13 градусов. В темное время суток стоит ждать сильного снега и порывов ветра, доходящих до 16-21 м/с. Днем метель утихнет, синоптики обещают небольшой снег и гололедные явления.