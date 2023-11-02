Зима почти тут. Гидрометцентр представил прогноз погоды на ноябрь в Омской области

В Гидрометцентре РФ представили прогноз погоды в Омской области на новый месяц. В ноябре 2023 года может быть также тепло, как и в сентябре и октябре. Синоптики прогнозируют, что в преддверии зимы вполне возможно потепление примерно на 0,7 градуса.