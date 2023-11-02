Зима почти тут. Гидрометцентр представил прогноз погоды на ноябрь в Омской области

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:50
Updated Сегодня, 06:50
В Гидрометцентре РФ представили прогноз погоды в Омской области на новый месяц. В ноябре 2023 года может быть также тепло, как и в сентябре и октябре. Синоптики прогнозируют, что в преддверии зимы вполне возможно потепление примерно на 0,7 градуса.
Как правило, среднемесячная температура в ноябре составляет -6,9 градусов. В светлое время суток может быть от -3 до -8. В период похолодания вероятно -14… -19 градусов. Ночью возможно -13… -18 градусов, но вероятно и -22… -27.
Осадков в ноябре может выпасть порядка 35 миллиметров за месяц. Это вполне соответствует норме. Продолжительность солнечного сияния составит при этом 72 часа.
Ранее Город55 публиковал прогноз погоды на ближайшие дни. По данным Обь-Иртышского УГМС, на этой минимальная температура воздуха составит -14 градусов.