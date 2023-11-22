Предпраздничная суета. Перед Новым годом в Омске вырос спрос на упаковщиков подарков

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
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Updated Сегодня, 03:49
В преддверии новогодних праздников в Омской области вырос спрос на упаковщиков и комплектовщиков подарков. Как рассказали специалисты сервиса по поиску работы HeadHunter, за последний месяц работодатели в регионе разместили более 300 подобных вакансий.
В целом по стране спрос на упаковщиков вырос на 113%, требуется более 52 тысяч работников.
В Омской области сборщикам товаров и подарков готовы платить от 40,2 тысяч до 80,4 тысяч рублей. Чаще всего, к кандидатам на рабочие места не предъявляют высоких требований, для успешной работы по профессии требуется лишь внимательность, ответственность и знание специфики конкретного склада.
Ранее Город55 рассказывал, сколько стоит заказать Деда Мороза на праздник. Специалисты ивент-индустрии советуют не затягивать с бронированием, ведь чем ближе праздник, тем меньше свободного времени останется у сказочных персонажей, а цена на их услуги может стать только выше.