Предпраздничная суета. Перед Новым годом в Омске вырос спрос на упаковщиков подарков

В Омской области сборщикам товаров и подарков готовы платить от 40,2 тысяч до 80,4 тысяч рублей. Чаще всего, к кандидатам на рабочие места не предъявляют высоких требований, для успешной работы по профессии требуется лишь внимательность, ответственность и знание специфики конкретного склада.