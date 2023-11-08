Новый год не за горами. Сколько стоит в Омске заказать Деда Мороза на праздник

До Нового Года остается чуть больше полутора месяцев, и уже сейчас на сайтах с объявлениями немало предложений по заказу Деда Мороза домой или в офис. Специалисты ивент-индустрии советуют не затягивать с бронированием, ведь чем ближе праздник, тем меньше свободного времени останется у сказочных персонажей, а цена на их услуги может стать только выше. Город55 изучил предложения на омском рынке.