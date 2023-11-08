Новый год не за горами. Сколько стоит в Омске заказать Деда Мороза на праздник

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
До Нового Года остается чуть больше полутора месяцев, и уже сейчас на сайтах с объявлениями немало предложений по заказу Деда Мороза домой или в офис. Специалисты ивент-индустрии советуют не затягивать с бронированием, ведь чем ближе праздник, тем меньше свободного времени останется у сказочных персонажей, а цена на их услуги может стать только выше. Город55 изучил предложения на омском рынке.
Так, центр досуга и развития «Лотос» предлагает услуги Деда Мороза и Снегурочки на работу, в детский сад или школу от 1000 рублей. Также есть праздничная программа «Приручить дракона» в честь символа будущего года. Она включает в себя игры, конкурсы, интерактивный сюжет. Цена — 9 тысяч рублей.
«Дедом Морозом я работаю три года Подготовка к празднику начинается в ноябре: выбираем костюм символа года, планируем игры для детей. Проводим мероприятия во дворах, дома, на работе. Бронь начинается с ноября. В декабре, как правило, аншлаг — может быть до 8-9 выездов в день. Вплоть до 31 декабря до 11 часов вечера. Заявки бывают и в начале января. Люди встречают очень тепло, особенно дети. Программа во дворе рассчитана на 40-45 минут. В домашней обстановке обсуждается индивидуально, можно просто поздравить ребенка и подарить подарок, а можно провести конкурсы с песнями, хороводами», — рассказал омский «Дед Мороз» Андрей Андрейкин.
Компания «КЛАССный праздник» обещает организовать детскую новогоднюю программу от 5 тысяч рублей. Аниматоры работают как в Омске так и за его пределами.
«Территория активного отдыха» приготовила две программы для детей с выездом в школу, либо в сказочном лесу. Второй вариант включает в себя катание на «банане» за снегоходом, чаепитие в шатре, мастер-класс от Снегурочки, фотозону, подарок. Продолжительность — 80 минут, стоимость — 1690 рублей за одного участника.
Агентство «Дарим праздник» проводит мероприятие от 1500 рублей.
«Программы на Новый Год — 10-25 мин и 20-25 мин. Цена поздравления от Деда Мороза и Снегурочки у вас дома зависит от даты и времени. Снегурочка — актриса театра и кино, Дед Мороз — с большим опытом выступлений на сцене», — говорится в объявлении.
«Чудесариум» готов предложить программу в Морозовском сельском поселении, стоимость билетов — от 2250 рублей.
«Уникальная приключенческая новогодняя игра „Чудесариум Деда Мороза“, где ребята погружаются в атмосферу новогодней сказки. Доставка пригласительного билета в школу снеговиком Снежиком. Оформление каждой локации и авторские костюмы. Посвящение в чудесанты. Деревянный тир, гигантский боулинг, катание на „банане“ за снегоходом, чаепитие у Аленушки», — обещают в агентстве.
Ближе к Новому Году желающих позвать в гости Деда Мороза намного больше, чем предложений на рынке развлекательных услуг. Но тем, кому не повезло отметить праздник в компании сказочных персонажей, могут встретить их и на улице.
«Даже просто в костюме Деда Мороза идешь по улице, и к тебе дети могут подбежать и начать рассказывать стихотворение. В таких случаях у меня всегда с собой есть небольшие вкусные подарочки, чтобы ребенку было приятно, что его Дедушка Мороз выслушал и подарил ему маленький кусочек счастья и сказки», — рассказал омский аниматор Андрей Андрейкин.
Также 1 декабря в Омск приедет поезд Деда Мороза, состав будет стоять в городе с 08:00 до 14:00. Посетителей вокзала ждет развлекательная программа. Лавка с фотокупе, вагон-ресторан и программа на перроне — бесплатны. Посещение резиденции или спектакля стоит от 1950 рублей, в стоимость включен подарок.
А в омском Большеречье с 15 декабря заработает Резиденция Деда Мороза. Желающие отправиться на развлекательную программу могут оставить заявку на участие уже сейчас.