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2024
Омская прокуратура обратилась с иском к застройщику заброшенной гостиницы
Многолетний долгострой в Советском округе стал предметом судебного разбирательства.
28 ноября, 13:05
Изменения в ЕГЭ и сложное поступление: эксперты рассказали, что ждет абитуриентов
В связи с новыми требованиями к ЕГЭ родителям и детям предстоит серьезно задуматься о подготовке к поступлению в вузы. Объясняем, что именно изменится.
21 октября, 08:55
Под Волгоградом взяли в заложники сотрудников ИК №19: что известно на данный момент
23 августа, 11:21
2023
Предпраздничная суета. Перед Новым годом в Омске вырос спрос на упаковщиков подарков
22 ноября 2023, 03:47
Главные по тарифам. В РЭК Омской области требуется начальник отдела и специалисты
3 октября 2023, 04:29
«Партии не исследовались». В Омске пресекли распространение опасного зерна
За две недели сентября региональный Россельхознадзор установил 12 нарушений, связанных с проверкой зерна на требования безопасности.
15 сентября 2023, 13:31
Омский минкульт заставит компанию Антропенко перестроить здание обувной фабрики «Луч»
31 июля 2023, 05:03
2022
Тотальный контроль. Омичей заставят согласовывать внешний вид заборов и балконов
Документ появился на портале омской мэрии.
8 июля 2022, 08:13

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