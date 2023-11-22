Праздник близко. Омск начали украшать к Новому году

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Так, например, на улице Спартаковская установили большой светящийся елочный шар, внутри которого установлены места для сидения. В городской администрации рассказали, что конструкция подсвечивается утром и вечером в период работы уличного освещения.
Кроме того, элементы праздника появились в сквере им. Дзержинского. Там в круглосуточном режиме работает светодиодный фонтан.
Напомним, что в конце октября стало известно, где будет находиться главная елка города. В этом году ее установят на территории Омской крепости, открытие состоится 28 декабря в 17:00. Уже начались репетиции артистов, которые примут участие в новогодней программе.