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Published Сегодня, 10:40

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

Омск начали украшать к новогодним праздникам

Праздник близко. Омск начали украшать к Новому году

22 ноября 2023, 10:40
Фото: Администрация города Омска

Омск начали украшать к новогодним праздникам

С наступлением зимней погоды на основных пешеходных улицах города начали устанавливать яркие светодиодные конструкции.

Так, например, на улице Спартаковская установили большой светящийся елочный шар, внутри которого установлены места для сидения. В городской администрации рассказали, что конструкция подсвечивается утром и вечером в период работы уличного освещения.

Кроме того, элементы праздника появились в сквере им. Дзержинского. Там в круглосуточном режиме работает светодиодный фонтан.

Напомним, что в конце октября стало известно, где будет находиться главная елка города. В этом году ее установят на территории Омской крепости, открытие состоится 28 декабря в 17:00. Уже начались репетиции артистов, которые примут участие в новогодней программе.

Фото: Администрация города Омска
Новый год не за горами. В Омске определились с местом для главной городской елки
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#Омск#Праздники#Новый год#Праздничный день#Украшения#Празднование#Украшение#Анастасия Баянова
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