Оторвалась селезенка. Омич жестоко избил свою сожительницу и попал под суд

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
По версии следствия, 7 апреля мужчина находился в нетрезвом состоянии и решил избить свою сожительницу за то, что она использовала в квартире средство против насекомых. В результате женщина получила тяжелые травмы, в частности, частичный отрыв селезенки.
Насилие остановила соседка, которая вызвала скорую помощь. Позже омич полностью признал вину в преступлении.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), прокуратура Ленинского округа уже утвердила по нему обвинительное заключение.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Омска для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.