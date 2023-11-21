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Оторвалась селезенка. Омич жестоко избил свою сожительницу и попал под суд

21 ноября 2023, 12:20
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омич, избивший сожительницу после использования дихлофоса, попал под суд

В суд уголовное дело направила прокуратура Ленинского округа Омска.

По версии следствия, 7 апреля мужчина находился в нетрезвом состоянии и решил избить свою сожительницу за то, что она использовала в квартире средство против насекомых. В результате женщина получила тяжелые травмы, в частности, частичный отрыв селезенки.

Насилие остановила соседка, которая вызвала скорую помощь. Позже омич полностью признал вину в преступлении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), прокуратура Ленинского округа уже утвердила по нему обвинительное заключение.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Омска для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Фото: Прокуратура Омской области
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