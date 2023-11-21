Дело по статье «халатность». Затопленные подвалы в новостройках довели до «уголовки»

По данным следователей, в микрорайоне «Чередовый» застройщик возвел четыре многоквартирных дома с 2018 по 2021 годы, но канализация в зданиях не была поставлена на баланс города и несколько лет не обслуживалась. В результате в июле 2023 года подвалы в новостройках начало топить сточными канализационными водами.