Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:01

Published Сегодня, 05:01

Modified Сегодня, 05:54

Updated Сегодня, 05:54

Иллюстрация

Дело по статье «халатность». Затопленные подвалы в новостройках довели до «уголовки»

21 ноября 2023, 05:01
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске завели уголовку из-за затопленных подвалов в новостройках

Дома построили, но канализацию не передали на баланс городу. В результате коммуникации несколько лет не обслуживались.

В омском следкоме завели уголовное дело по статье «халатность» из-за затопленных подвалов в жилых домах.

По данным следователей, в микрорайоне «Чередовый» застройщик возвел четыре многоквартирных дома с 2018 по 2021 годы, но канализация в зданиях не была поставлена на баланс города и несколько лет не обслуживалась. В результате в июле 2023 года подвалы в новостройках начало топить сточными канализационными водами.

Следователи проводят обыски в администрации города и округа, изъята техническая документация, персональные компьютеры профильных сотрудников департамента имущественных отношений.

В адрес «Водоканала» и мэрии направили требования об устранении нарушений и проведении ремонта. В настоящий момент насосная станция функционирует в штатном режиме.

Напомним, на минувшей неделе в Астрахани обрушилась часть жилого дома. По предварительным данным, причиной ЧП стал затопленный подвал.

В Астрахани обрушилась часть жилого дома
Узнать подробнее
#Общество#Омск#Омская область#Уголовное дело#Застройщик#Жилые дома#Сточные воды#Халатность#Экспертиза#Следствие#Новостройки#Евгений Игишев#Ремонтные работы
Подпишитесь
Виталий Хоценко обнародовал новый состав областного правительства
Вчера, 11:31
Ты просто космос! Чем удивила Омская область гостей выставки в Москве
Вчера, 06:56
«Ужасное состояние». Омское почтовое отделение не может дождаться ремонта десятки лет
Вчера, 09:01
Животное осталось без лапы. Омич отсудил у ветклиники компенсацию за лечение собаки
Сегодня, 04:32
Дворники, врачи, повара. Каких специалистов не хватает в Омской области
Сегодня, 03:08