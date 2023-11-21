Дело по статье «халатность». Затопленные подвалы в новостройках довели до «уголовки»

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
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Updated Сегодня, 05:54
В омском следкоме завели уголовное дело по статье «халатность» из-за затопленных подвалов в жилых домах.
По данным следователей, в микрорайоне «Чередовый» застройщик возвел четыре многоквартирных дома с 2018 по 2021 годы, но канализация в зданиях не была поставлена на баланс города и несколько лет не обслуживалась. В результате в июле 2023 года подвалы в новостройках начало топить сточными канализационными водами.
Следователи проводят обыски в администрации города и округа, изъята техническая документация, персональные компьютеры профильных сотрудников департамента имущественных отношений.
В адрес «Водоканала» и мэрии направили требования об устранении нарушений и проведении ремонта. В настоящий момент насосная станция функционирует в штатном режиме.
Напомним, на минувшей неделе в Астрахани обрушилась часть жилого дома. По предварительным данным, причиной ЧП стал затопленный подвал.