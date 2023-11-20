Из-за снежной бури 17 районов Омской области остались без связи

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
Modified Сегодня, 05:52
Updated Сегодня, 05:52
Несколько районов Омской области остались без связи из-за сильной метели, которая прошла в регионе в минувшие выходные. О последствиях непогоды рассказал губернатор Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
«В следствии отключения электроэнергии наблюдаются перебои со связью в 17 районах области. Поставил задачу региональному минцифры оперативно отрабатывать все заявки от жителей и в максимально короткие сроки подключать базовые станции, по мере восстановления электроснабжения, чтобы связь вернулась в дома омичей», — написал глава региона.
В Омской области из-за непогоды ввели режим повышенной готовности. Губернатор также рассказал, что более чем в 200 селах восстановили линии электропередач, оборванные ветром. Еще в 80 населенных пунктах работы продолжаются.
Ранее Город55 сообщал о последствиях снегопада в Омской области: