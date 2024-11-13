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Связь

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2024
МТС второй год подряд стал лидером цифровой безопасности для абонентов
13 ноября, 08:30
Пост в соцсетях привел к сюрпризу: Малахов обратился к 88-летней поклоннице из Омска
4 октября, 11:40
Губернатор рассказал о проблемах со связью и интернетом в омских детских лагерях
27 июля, 06:30
Оператора связи оштрафовали из-за зарубежных мошенников, дозвонившихся до омича
Прокуратуру заинтересовал факт того, что звонок был из-за рубежа — а значит, оператор вовремя не ограничил мошенникам доступ к сети.
25 июля, 04:23
Отец пропавшей в Омске школьницы из Москвы назвал свою версию исчезновения девочки
24 июля, 02:27
В лето — со связью. МТС провела высокоскоростную сеть 4G в Чернолучье Омской области
11 июня, 05:27
Объявлен в розыск гражданин республики Казахстан, пропавший на пути в Омск
С заявлением в полицию обратились родители пропавшего — он никак не связывался с родителями уже 4 дня.
25 февраля, 12:21
2023
Голосование за связь. Хоценко рассказал, когда в районы области проведут интернет
7 декабря 2023, 15:44
Сибиряков предупредили о включении громкоговорителей
Жители Новокузнецка три дня подряд будут слушать звуки сирен.
28 ноября 2023, 05:09
Пульты в сторону. В Омской области возможны временные помехи на ТВ-вещании
На предстоящей неделе в регионе будут проводить профилактические работы, поэтому вероятны сбои.
20 ноября 2023, 11:13
Из-за снежной бури 17 районов Омской области остались без связи
20 ноября 2023, 05:50
В Омске директора фирмы «Элетросетьстрой» будут судить за неуплату налогов на 74 млн
В течение двух лет обвиняемый вносил ложные сведения в декларации.
4 октября 2023, 04:02
Омичи рассказали о сбоях в Telegram. Рассказываем, что произошло
22 сентября 2023, 06:05
Невероятно. Жители омской деревни оказались отрезаны от мира
Проблема регулярная, говорят омичи.
16 апреля 2023, 11:39
В Омске из-за хакеров не стали проверять системы оповещения
Сирены не прозвучали. Проверку оповещения перенесли из-за недавних хакерских атак на инфраструктуру связи.
1 марта 2023, 08:29

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