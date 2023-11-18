«Неудобный человек для ректора». Кто защитит права работников Омского госуниверситета

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
В пятницу, 17 ноября, в стенах ОмГУ им. Ф. М. Достоевского прошла конференция работников. За скучным названием скрывалось обсуждение важной, в некоторой степени даже скандальной темы.
Раз в три года в вузе заключают коллективный договор между работниками и работодателем (собственно ОмГУ) и выбирают профсоюзную организацию, которая сможет вести коллективные переговоры от имени работников университета. Сейчас как раз истекает прошлый договор и нужно заключать новый — на 2024–2026 годы.
Только если раньше в университете действовала одна профсоюзная организация работников под председательством Ларисы Бацевич, то летом появился профсоюз обучающихся и работников ОмГУ им. Достоевского (негласно его прозвали «ректорским»). Корреспондент Города55 по приглашению сотрудников побывал на мероприятии. В материале — рассказываем, как прошло обсуждение.
Коллективный договор, который прекращает свое действие 31 декабря, регулирует социально-трудовые отношения в вузе. В этом договоре могут содержаться обязательства работников и работодателя по самым разным вопросам: формам, системам и размеру оплаты труда, выплате пособий и компенсаций, механизмам регулирования оплаты труда с учетом роста цен, уровня инфляции и др. Понятно, что от представителя — профсоюза — зависит многое, поэтому и преподаватели заинтересованы в выборе той организации, которая встанет на их сторону.
Ни одна из профсоюзных организаций ОмГУ не объединяет больше половины работников. Более того, даже вместе в них состоит меньше 50% сотрудников вуза. Из зала прозвучал закономерный вопрос, какой процент работников в каждом из профсоюзов, но ответить на него представитель комиссии не смог.
«Профсоюзные организации не отчитываются перед вузом и перед юротделом о количестве своих членов», — отметил ведущий юрисконсульт Николай Татауров.
На встрече выяснилось, что с лета, когда студенты и работники не понимали цель создания новой профсоюзной организации, мало что поменялось.
«У меня как юриста возникают серьезные вопросы, какая вторая организация работников есть в Омском государственном университете. Я когда готовился к предстоящей конференции, попытался найти какую-либо информацию на официальном сайте университета о второй профсоюзной организации. О первой — нашел, а о второй — никакой. Нет ее», — сообщил кандидат юридических наук, доцент Роман Иванов.
Все, что известно о новом профсоюзе, это дата регистрации 31 мая 2023 года и имя председателя. Возглавляет организацию преподаватель кафедры адаптивной и физической культуры, директор спортивно-оздоровительного комплекса в вузе Юрий Мурзин.
«Узнать хоть какую-то информацию об этой таинственной организации сложно… Кто прячет такую информацию, она не тайная, там нет государственной и иной охраняемой законом тайны. Организация первичная только потому, что она входит в состав более крупного — вторичного профсоюза. Я не понял в состав кого она входит. А если не входит, то она вообще никакого отношения к профсоюзным организациям, кроме названия, не имеет», — добавил Роман Иванов.
Интересно, что если у старого профсоюза работников под председательством Ларисы Бацевич только один вид деятельности — «деятельность профессиональных союзов», то новый имеет возможность заниматься более разнообразной работой. Это производство фильмов и телепередач, консультирование по вопросам коммерческой деятельности, научные исследования, организация конференций и выставок и др.
«Предмет коллективного договора — это реализация защиты трудовых прав работников. Я не очень понимаю, почему профессиональный союз обучающихся и работников должен представлять интересы работников. Насколько это оправданно, обоснованно и соответствует целям его деятельности. Почему мы должны доверить обучающимся определять условия нашего труда», — прокомментировала преподаватель юрфака Ирина Аленина.
Присутствующие на встрече все-таки дождались презентации обеих профсоюзных организаций. До этого, правда, возникла небольшая заминка, и из зала стали звучать недовольные фразы: «Что это за профсоюзы такие», «Как они наши права будут защищать».
Председатель старого профсоюза Лариса Бацевич, которую поддерживает большинство преподавателей и как минимум знакомы с ее работой, не смогла присутствовать на конференции по семейным обстоятельствам. Тем не менее, эта первичная профсоюзная организация работников ОмГУ работает в вузе с 1974 года, то есть с самого основания, и сегодня включает 302 человека, что составляет 36,1% от числа всех сотрудников, работающих по основному месту.
Второй профсоюз не может похвастаться даже такой численностью.
«Организация у нас молодая, по численности не так много людей, но люди активно присоединяются. Сейчас в районе 5%. Мы будем делать акцент на воспитательной работе и совместных мероприятиях преподавателей и обучающихся во внеучебное время. И мы полностью за продление действующего коллективного договора», — рассказал председатель нового профсоюза Юрий Мурзин.
Хоть преподаватели и опасались, что «ректорский» профсоюз одержит победу на голосовании, и тогда о соблюдении прав работников можно было бы совсем забыть, этого не произошло. За первую (старую) профсоюзную организацию проголосовал 81 человек, против 21. У нового профсоюза результат получился следующим: «за» — 19 голосов, «против» — 83. Так что обсуждать новый коллективный договор в ОмГУ будет всем привычная и знакомая по работе организация.
На обсуждение нюансов коллективного договора у профсоюза с руководством вуза будет чуть больше месяца. Однако преподаватель юридического факультета ОмГУ Роман Иванов на случай, если переговоры по какой-либо причине затянутся и договор не будет заключен, попросил предоставить первичной профсоюзной организации работников право пролонгации старого соглашения.
«Оставшийся срок, а конференция у нас должна состояться 25 декабря, является нереальным. Тем более конец года. Что может оказаться? Мы останемся без коллективного договора вообще на неопределенный срок», — пояснил Иванов.
В целом его предложение поддержали. Если текст нового коллективного договора не успеют подготовить, 25 декабря срочно предоставят профсоюзу права переговоров по пролонгации.
Кстати, в паблике «Защитим истфак ОмГУ» сегодня появилось мнение, что председатель старого профсоюза Лариса Бацевич является неудобным человеком для ректора ОмГУ Сергея Замятина, так как она защищает интересы членов профсоюза.
Сам же ректор недавно выступил с критикой преподавателей. Так, в телеграм-канале «Мой ОмГУ» опубликовали комментарий Замятина: «Работать на единую цель — это то, что пока не свойственно работникам нашего университета».
Напомним, что ректор ОмГУ получил представление от омской прокуратуры из-за нарушения федерального законодательства. Вуз проигнорировал официальный запрос редакции Города55 и не стал отвечать в установленный законом срок.