«Неудобный человек для ректора». Кто защитит права работников Омского госуниверситета

Председатель старого профсоюза Лариса Бацевич, которую поддерживает большинство преподавателей и как минимум знакомы с ее работой, не смогла присутствовать на конференции по семейным обстоятельствам. Тем не менее, эта первичная профсоюзная организация работников ОмГУ работает в вузе с 1974 года, то есть с самого основания, и сегодня включает 302 человека, что составляет 36,1% от числа всех сотрудников, работающих по основному месту.