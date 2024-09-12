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Профсоюз

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2024
ОмГУ проиграл дело о дисциплинарном взыскании против своего преподавателя
Дисциплинарное взыскание на доцента ОмГУ отменено судом, который признал его применение незаконным.
12 сентября, 09:55
Остальные страдают. Сотрудников ОмГУ заманивают в новый профсоюз скидками в столовую
18 апреля, 04:50
Коллективное ущемление. Ректор ОмГУ три месяца не подписывает договор с работниками
29 марта, 04:50
Переговоры длились 7 минут. В новом году ОмГУ остался без коллективного договора
12 января, 06:25
2023
«Неудобный человек для ректора». Кто защитит права работников Омского госуниверситета
18 ноября 2023, 10:34
Зарплата от 70 тысяч. Омский завод имени Попова открыл десятки вакансий
18 сентября 2023, 11:18
«Администрация молчит». Студентам ОмГУ не рассказывают о создании нового профсоюза
Руководители старых профкомов ждут встречи с ректором.
4 июня 2023, 07:22
В Омском госуниверситете появился новый профсоюз работников и студентов
2 июня 2023, 03:48

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