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ОмГУ им. Ф. М. Достоевского

Грозит административка. В омской прокуратуре проверили ОмГУ из-за нарушения закона

16 ноября 2023, 08:01
Фото: Город55
ОмГУ им. Ф. М. Достоевского

Ректор ОмГУ получил представление от омской прокуратуры из-за нарушения закона

В вузе не предоставили в установленный срок ответ на официальный запрос корреспондента Города55.

1 сентября Город55 подготовил материал о массовом увольнении преподавателей с исторического факультета ОмГУ им. Ф. М. Достоевского. С апреля 2023 года по сентябрь с истфака ушли восемь педагогов, несогласных с проведенной новым ректором Сергеем Замятиным оптимизацией.

После этого редакция направила в вуз официальный запрос, чтобы получить информацию о кадровом составе университета, количестве уволенных и принятых на работу человек, а также свободных вакансий. На основании ст. 29 Конституции РФ, ст. ст. 3 и 8 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», ст. ст. 4,6,8 и 18 Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», ст. ст. 38, 39 и 40 Закона «О средствах массовой информации» ОмГУ должен был предоставить ответ в течение семи дней. Однако этого не произошло даже спустя месяц.

В итоге прокуратура Советского округа Омска провела проверку на основании обращения Города55 о неполучении ответа на запрос и встала на сторону СМИ. 14 ноября ректору ОмГУ Сергею Замятину внесли представление об устранении нарушений федерального законодательства.

«Виновное в допущенном нарушении должностное лицо ФГАОУ ВО „ОмГУ им. Ф. М. Достоевского“ вызвано в прокуратуру для дачи объяснений и решения вопроса о вынесении постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.39 КоАП РФ», — пояснили Городу55 в прокуратуре.

Отметим, что волна увольнений на факультете продолжается. 3 ноября по собственному желанию ушел декан истфака Павел Зайцев.

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#Омск#Прокуратура#Нарушения#Увольнение#Вуз#Новости#Ректор#ОмГУ#Проверка прокуратуры#Сергей Замятин#Юлия Истомина
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