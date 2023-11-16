Грозит административка. В омской прокуратуре проверили ОмГУ из-за нарушения закона

После этого редакция направила в вуз официальный запрос, чтобы получить информацию о кадровом составе университета, количестве уволенных и принятых на работу человек, а также свободных вакансий. На основании ст. 29 Конституции РФ, ст. ст. 3 и 8 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», ст. ст. 4,6,8 и 18 Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», ст. ст. 38, 39 и 40 Закона «О средствах массовой информации» ОмГУ должен был предоставить ответ в течение семи дней. Однако этого не произошло даже спустя месяц.