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Трудовые права

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2024
ОмГУ проиграл дело о дисциплинарном взыскании против своего преподавателя
Дисциплинарное взыскание на доцента ОмГУ отменено судом, который признал его применение незаконным.
12 сентября, 09:55
2023
«Неудобный человек для ректора». Кто защитит права работников Омского госуниверситета
18 ноября 2023, 10:34
Работникам омской школы задерживали зарплату и не показывали график отпусков
В дело вмешалась прокуратура.
4 августа 2023, 07:34
Омские приставы вернули водителю автобуса работу и задержанную зарплату
Работодатель не выплатил мужчине 107 тысяч рублей.
23 июня 2023, 03:59
В Омске работникам предприятия-банкрота перечислили зарплату за 2020 год
Арбитражный суд Омской области удовлетворил иск прокурора.
29 апреля 2023, 11:22
Омичку уволили из-за ссоры с заведующей после 16 лет работы в клинике
Разобраться в ситуации и восстановить трудовые права женщине помогли суд и приставы.
3 апреля 2023, 10:27

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