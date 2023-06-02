В Омском госуниверситете появился новый профсоюз работников и студентов

Posted Сегодня, 03:48
Published Сегодня, 03:48
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Updated Сегодня, 03:50
В омском классическом университете 31 мая 2023 года появилась новая организация. В городе зарегистрировали первичную профсоюзную организацию обучающихся и работников ОмГУ им. Достоевского.
Возглавил новое объединение преподаватель кафедры адаптивной и физической культуры, директор спортивно-оздоровительного комплекса в вузе Юрий Мурзин. Прописан профсоюз в 6-м корпусе ОмГУ по адресу: площадь Лицкевича, 1.
Тем не менее в вузе с 1999 года действует профсоюз студентов (эта организация зарегистрирована во 2-м корпусе ОмГУ). С 2020 года его председателем является Глеб Шаров. В 1999-м создали и первичную профсоюзную организацию работников ОмГУ. С 2014 года ее возглавляет Лариса Бацевич.
Городу55 стало известно, что официального открытия нового профсоюза еще не было. При этом многие студенты и работники не понимают необходимость создания организации, если в вузе уже существуют профсоюзные организации как студентов, так и работников.
Сама деятельность профсоюзов также вызывает вопросы. «Защитить своих членов у них не получается, зато взносы взимают регулярно», — именно так работники вуза отзываются о профсоюзах.
Напомним, что в прошлом году в ОмГУ объединили некоторые факультеты. За этим последовали сокращения сотрудников и изменение работы, в том числе и в общежитиях. Произошедшие «реформы» вызвали недовольство среди сотрудников и студентов учебного заведения.