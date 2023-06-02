В Омском госуниверситете появился новый профсоюз работников и студентов

Тем не менее в вузе с 1999 года действует профсоюз студентов (эта организация зарегистрирована во 2-м корпусе ОмГУ). С 2020 года его председателем является Глеб Шаров. В 1999-м создали и первичную профсоюзную организацию работников ОмГУ. С 2014 года ее возглавляет Лариса Бацевич.