«Администрация молчит». Студентам ОмГУ не рассказывают о создании нового профсоюза

Известно, что профком студентов пока продолжает работать в штатном режиме, о закрытии организации речи не идет. На следующей неделе планируется встреча с ректором, где должны объяснить происходящие реформы. Кто войдет в состав нового профсоюза, и зачем он вообще был создан пока не ясно.