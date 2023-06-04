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Posted Сегодня, 07:22

Published Сегодня, 07:22

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Updated Сегодня, 08:09

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«Администрация молчит». Студентам ОмГУ не рассказывают о создании нового профсоюза

4 июня 2023, 07:22
Фото: Город55
во втором корпусе ОмГУ с 1999 года зарегистрирован профком студентов

Студенты омского вуза ничего не знают о новом профсоюзе

Руководители старых профкомов ждут встречи с ректором.

Город55 связался с одним из членов профсоюзного комитета студентов ОмГУ. Источник пожелал остаться анонимным из-за натянутых отношений с руководством вуза. Нам стало известно, как обучающимся преподнесли информацию о создании новой профсоюзной организации.

«Администрация молчит, ректор не в стране. Я сам еще ничего не видел, кроме свидетельства», — пояснил наш собеседник.

Известно, что профком студентов пока продолжает работать в штатном режиме, о закрытии организации речи не идет. На следующей неделе планируется встреча с ректором, где должны объяснить происходящие реформы. Кто войдет в состав нового профсоюза, и зачем он вообще был создан пока не ясно.

Напомним, 31 мая 2023 года была создана профсоюзная организация обучающихся и работников ОмГУ им. Достоевского. Возглавил преподаватель кафедры адаптивной и физической культуры, директор спортивно-оздоровительного комплекса в вузе Юрий Мурзин. При этом с 1999 года в вузе действуют профсоюз студентов и отдельно профсоюз работников ОмГУ.

В Омском госуниверситете появился новый профсоюз работников и студентов
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Отметим, сами студенты не пытаются узнать дальнейшую судьбу профкома. «Пока никто не обращался», — прокомментировал нам источник.

Напомним, ранее нам также стало известно о новом соглашении для студентов, проживающих в общежитии ОмГУ. Согласно документу, выселение грозит тем, кто оформил академический отпуск. Подробнее в материале ниже:

Студентов омского вуза, оформивших академотпуск, будут выселять из общежития
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#ОмГУ#Профсоюз#Студенты#Общество#Образование#Новости#Омск
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