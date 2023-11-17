Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:18

Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:22

Updated Сегодня, 11:22

На омской трассе подросток и мужчина пострадали в ДТП с иномаркой и мотоциклом

В коляске был подросток. На омской «трассе смерти» иномарка врезалась в мотоцикл

17 ноября 2023, 11:18
Фото: УМВД РФ по Омской области

На омской трассе подросток и мужчина пострадали в ДТП с иномаркой и мотоциклом

Авария произошла рано утром, пострадавших госпитализировали.

Сегодня утром, 17 ноября, в Крутинском районе случилась авария с пострадавшими. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение в 05:50.

По предварительным данным, мужчина 1953 года рождения двигался на Subaru Forester по дороге Тюмень-Омск. В районе 441 километра он столкнулся с мотоциклом ИМЗ (с коляской). Тот двигался в попутном направлении без включенных фар.

Фото: УМВД РФ по Омской области

По итогу пострадали мужчина 1982 года, который находился за рулем мотоцикла, а также его пассажир, мальчик 2010 года рождения. Обоих госпитализировали.

В УМВД РФ по Омской области сообщили, что запустили проверку по данному факту. Обстоятельства и причины аварии станут известны позднее.

Увезла скорая. В Омской области пьяный водитель протаранил машину с младенцем
Узнать подробнее
#Происшествия#Омск#Омская область#ДТП с пострадавшими#ДТП с детьми#Новости#ДТП с мотоциклом#Авария с пострадавшими#Авария с мотоциклом#Алина Ясинская
Подпишитесь
Важно. Одна критика. В Росавиации оценили расследование посадки самолета Сочи-Омск в поле
Сегодня, 08:10
Продавали сим-карты. В МТС отреагировали на утечку паспортных данных клиентов в Омске
Сегодня, 11:56
Омич стал инвалидом на работе и перенес 20 операций, но суд простил его работодателей
Сегодня, 10:57
Согнул об голову 36 прутьев. Омич Шивляков установил новый мировой рекорд
Сегодня, 12:20
Выше нормы. Синоптики назвали причину непривычно теплого ноября в Омской области
Сегодня, 11:14
Предупреждение. Отставить гонки. В Омской области занесет снегом дороги на выходных
Сегодня, 09:45