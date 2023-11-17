В коляске был подросток. На омской «трассе смерти» иномарка врезалась в мотоцикл

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Сегодня утром, 17 ноября, в Крутинском районе случилась авария с пострадавшими. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение в 05:50.
По предварительным данным, мужчина 1953 года рождения двигался на Subaru Forester по дороге Тюмень-Омск. В районе 441 километра он столкнулся с мотоциклом ИМЗ (с коляской). Тот двигался в попутном направлении без включенных фар.
По итогу пострадали мужчина 1982 года, который находился за рулем мотоцикла, а также его пассажир, мальчик 2010 года рождения. Обоих госпитализировали.
В УМВД РФ по Омской области сообщили, что запустили проверку по данному факту. Обстоятельства и причины аварии станут известны позднее.