Увезла скорая. В Омской области пьяный водитель протаранил машину с младенцем

Водителя ВАЗа и всех его пассажиров, в том числе детей, госпитализировали. Пьяный мужчина на иномарке травм не получил. После осмотра медиков его отпустили. В отношении него составили административные материалы за пьяную езду, выезд на встречную полосу и за то, что номера машины невозможно различить.