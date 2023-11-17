Увезла скорая. В Омской области пьяный водитель протаранил машину с младенцем

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
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Updated Сегодня, 06:30
Вчера вечером, 16 ноября, в Исилькульском районе случилась авария с несовершеннолетними. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение в 23:00.
По предварительным данным ведомства, мужчина 1972 года рождения сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Он двигался Toyota Carina по дороге-обходу Исилькуль-Называевск-Полтавка. В какой-то момент рядом с третьим километром водитель выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ-21124.
За рулем второго автомобиля находился мужчина 1993 года рождения. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, в салоне ВАЗа были двое детей — девочка 2019 года рождения и мальчик 2023 года рождения. Также в качестве пассажирки была девушка 1997 года рождения.
Водителя ВАЗа и всех его пассажиров, в том числе детей, госпитализировали. Пьяный мужчина на иномарке травм не получил. После осмотра медиков его отпустили. В отношении него составили административные материалы за пьяную езду, выезд на встречную полосу и за то, что номера машины невозможно различить.
По факту случившегося полицейские проводят проверку. Все обстоятельства и причины ДТП станут известны позднее.