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В Омской области пьяный водитель протаранил машину с девочкой и младенцем

Увезла скорая. В Омской области пьяный водитель протаранил машину с младенцем

17 ноября 2023, 06:27
Фото: УМВД РФ по Омской области

В Омской области пьяный водитель протаранил машину с девочкой и младенцем

Детей, молодую женщину и другого мужчину госпитализировали, а пьяному водителю помощь врачей не понадобилась.

Вчера вечером, 16 ноября, в Исилькульском районе случилась авария с несовершеннолетними. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение в 23:00.

По предварительным данным ведомства, мужчина 1972 года рождения сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Он двигался Toyota Carina по дороге-обходу Исилькуль-Называевск-Полтавка. В какой-то момент рядом с третьим километром водитель выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ-21124.

За рулем второго автомобиля находился мужчина 1993 года рождения. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, в салоне ВАЗа были двое детей — девочка 2019 года рождения и мальчик 2023 года рождения. Также в качестве пассажирки была девушка 1997 года рождения.

Фото: УМВД РФ по Омской области

Водителя ВАЗа и всех его пассажиров, в том числе детей, госпитализировали. Пьяный мужчина на иномарке травм не получил. После осмотра медиков его отпустили. В отношении него составили административные материалы за пьяную езду, выезд на встречную полосу и за то, что номера машины невозможно различить.

По факту случившегося полицейские проводят проверку. Все обстоятельства и причины ДТП станут известны позднее.

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