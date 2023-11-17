Будут ездить с 4 утра. В Омске нашли перевозчиков еще для двух автобусных маршрутов

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Информация о завершении поисков перевозчика появилась в единой системе госзакупок. Заказчиком выступил департамент транспорта городской администрации, а победителем аукциона стало муниципальное предприятие «ПАТП № 8». Сумма контракта составила 1 873 972 112 рублей, он заключен до 31 января 2028 года.
Так, согласно контракту, перевозчик должен выпускать на маршрут №29 («Микрорайон „Первокирпичный“ — пос. Ермак») 22 автобуса большого класса в будние дни, 15 — в выходные и праздники. Первый рейс должен отправляться от конечной остановки в 4:50 утра, а последний — в 00:19 ночи. По маршруту №45 (Микрорайон «Ясная Поляна» — микрорайон «Амурский-2») в рабочие дни также должно курсировать 22 автобуса большого класса, а по выходным и праздникам — 16.
В часы-пик интервал движения транспорта не должен превышать 10 минут, в остальное же время автобусы будут ходить с разницей в 20 минут.
Напомним, что недавно администрация Омска нашла перевозчика для еще двух маршрутов: №107 и №108. Их будет обслуживать «ПАТП № 8», перевозчик будет заниматься маршрутами до 31 мая 2024 года.