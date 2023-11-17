Будут ездить с 4 утра. В Омске нашли перевозчиков еще для двух автобусных маршрутов

Так, согласно контракту, перевозчик должен выпускать на маршрут №29 («Микрорайон „Первокирпичный“ — пос. Ермак») 22 автобуса большого класса в будние дни, 15 — в выходные и праздники. Первый рейс должен отправляться от конечной остановки в 4:50 утра, а последний — в 00:19 ночи. По маршруту №45 (Микрорайон «Ясная Поляна» — микрорайон «Амурский-2») в рабочие дни также должно курсировать 22 автобуса большого класса, а по выходным и праздникам — 16.