Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:17

Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

Для двух омских муниципальных маршрутов нашли перевозчиков

Будут ездить с 4 утра. В Омске нашли перевозчиков еще для двух автобусных маршрутов

17 ноября 2023, 14:17
Фото: 1MI

Для двух омских муниципальных маршрутов нашли перевозчиков

Обслуживанием транспорта по маршрутам №29 и №45 займется муниципальное предприятие города Омска «ПАТП № 8».

Информация о завершении поисков перевозчика появилась в единой системе госзакупок. Заказчиком выступил департамент транспорта городской администрации, а победителем аукциона стало муниципальное предприятие «ПАТП № 8». Сумма контракта составила 1 873 972 112 рублей, он заключен до 31 января 2028 года.

Так, согласно контракту, перевозчик должен выпускать на маршрут №29 («Микрорайон „Первокирпичный“ — пос. Ермак») 22 автобуса большого класса в будние дни, 15 — в выходные и праздники. Первый рейс должен отправляться от конечной остановки в 4:50 утра, а последний — в 00:19 ночи. По маршруту №45 (Микрорайон «Ясная Поляна» — микрорайон «Амурский-2») в рабочие дни также должно курсировать 22 автобуса большого класса, а по выходным и праздникам — 16.

В часы-пик интервал движения транспорта не должен превышать 10 минут, в остальное же время автобусы будут ходить с разницей в 20 минут.

Напомним, что недавно администрация Омска нашла перевозчика для еще двух маршрутов: №107 и №108. Их будет обслуживать «ПАТП № 8», перевозчик будет заниматься маршрутами до 31 мая 2024 года.

В Омске нашли перевозчика для новых автобусных маршрутов №107 и №108
Узнать подробнее
#Транспорт#Омск#Омская область#Автобусный маршрут#Общественный транспорт#Автобус#Новости#Пассажирский автобус#Пассажирский транспорт#Автобусы#Транспортная сеть#Анастасия Баянова#Автобусы Омска
Подпишитесь
Важно. Одна критика. В Росавиации оценили расследование посадки самолета Сочи-Омск в поле
Сегодня, 08:10
Продавали сим-карты. В МТС отреагировали на утечку паспортных данных клиентов в Омске
Сегодня, 11:56
Омич стал инвалидом на работе и перенес 20 операций, но суд простил его работодателей
Сегодня, 10:57
Согнул об голову 36 прутьев. Омич Шивляков установил новый мировой рекорд
Сегодня, 12:20
Выше нормы. Синоптики назвали причину непривычно теплого ноября в Омской области
Сегодня, 11:14
Предупреждение. Отставить гонки. В Омской области занесет снегом дороги на выходных
Сегодня, 09:45