В Омске нашли перевозчика для новых автобусных маршрутов №107 и №108

Напомним. что автобусы №107 будут возить пассажиров из поселка Чкаловский до МСЧ-9, а по маршруту №108 — от железнодорожной больницы до остановки «Ул. С. Катыка». Движение транспорта по маршрутам начнется с 1 декабря.