В Омске нашли перевозчика для новых автобусных маршрутов №107 и №108

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Поисками занимался омский департамент транспорта. По итогам аукциона, контракт на обслуживание новых маршрутов подписало муниципальное предприятие города Омска «ПАТП № 8». Его сумма составила более 9,2 миллионов рублей. Перевозчик будет заниматься маршрутами до 31 мая 2024 года.
Согласно условиям контракта, по маршруту №107 должен курсировать один автобус большого класса, а по маршруту №108 — 4 единицы среднего класса.
Напомним. что автобусы №107 будут возить пассажиров из поселка Чкаловский до МСЧ-9, а по маршруту №108 — от железнодорожной больницы до остановки «Ул. С. Катыка». Движение транспорта по маршрутам начнется с 1 декабря.