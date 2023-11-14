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В Омске нашли перевозчика для новых автобусных маршрутов №107 и №108

14 ноября 2023, 11:39
Фото: Midjourney
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Стало известно, кто будет обслуживать новые омские маршруты №107 и №108

Информация о завершении поисков поставщика появилась на сайте Госзакупок.

Поисками занимался омский департамент транспорта. По итогам аукциона, контракт на обслуживание новых маршрутов подписало муниципальное предприятие города Омска «ПАТП № 8». Его сумма составила более 9,2 миллионов рублей. Перевозчик будет заниматься маршрутами до 31 мая 2024 года.

Согласно условиям контракта, по маршруту №107 должен курсировать один автобус большого класса, а по маршруту №108 — 4 единицы среднего класса.

Напомним. что автобусы №107 будут возить пассажиров из поселка Чкаловский до МСЧ-9, а по маршруту №108 — от железнодорожной больницы до остановки «Ул. С. Катыка». Движение транспорта по маршрутам начнется с 1 декабря.

Катайтесь на здоровье. В Омске открыли новые маршруты № 107 и № 108
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#Омск#Автобусный маршрут#Автобусные остановки#Автобус#Новости#Закупки#Автобусы#Анастасия Баянова
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