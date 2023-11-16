Бил столом и пуфиком. В Омске вынесли приговор по делу о жестоком убийстве

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Установлено, что больше года назад, в октябре 2022 года, мужчина вместе с сожительницей выпили алкоголь и антидепрессанты, чтобы почувствовать наркотический эффект. После употребления у пары возник конфликт, омич начал избивать женщину, сначала руками и ногами, а потом тем, что попалось под руку, в частности столом и пуфиком. От полученных травм потерпевшая скончалась.
В суде мужчина частично признал вину и попытался оправдать свое поведение тем, что помнит происходящие события фрагментами: момент конфликта, некоторые удары, а затем лишь окровавленное тело подруги. При этом омич пытался убедить суд, что его действия являлись обороной.
По факту преступления по по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека) Ленинский районный суд назначил виновному наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и обязал выплатить штраф матери убитой в размере 450 тысяч рублей.