Бил столом и пуфиком. В Омске вынесли приговор по делу о жестоком убийстве

Установлено, что больше года назад, в октябре 2022 года, мужчина вместе с сожительницей выпили алкоголь и антидепрессанты, чтобы почувствовать наркотический эффект. После употребления у пары возник конфликт, омич начал избивать женщину, сначала руками и ногами, а потом тем, что попалось под руку, в частности столом и пуфиком. От полученных травм потерпевшая скончалась.