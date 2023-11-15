«Нету денежек — нету девушек»: в Горсовете прокомментировали будущее омских бань

Сейчас содержание бань — обязанность муниципалитета в соответствии с федеральным законодательством. Есть малообеспеченные люди, у которых должна быть возможность помыться за символические деньги. Чтобы зарабатывать, муниципальные бани должны, с одной стороны, отказаться от выполнения важной социальной функции (на что они не имеют права), а с другой — повысить качество услуг. Для этого нужно вложить серьезные средства в ремонт.