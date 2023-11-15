«Нету денежек — нету девушек»: в Горсовете прокомментировали будущее омских бань

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Published Сегодня, 06:21
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В Омском городском совете сегодня, 15 ноября, прошло очередное заседание комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Одним из пунктов повестки был отчет городской администрации о работе МУПа «Банное хозяйство» после присоединения к нему «Банного комбината №2».
Докладчик, исполняющий обязанности руководителя МУПа Иван Перфилов, рассказал депутатам, что благодаря объединению двух предприятий удается экономить существенные суммы на заработных платах (это как минимум 3,7 млн рублей в год). Выручка за 9 месяцев по сравнению с тем же периодом выросла на 7%, «коэффициент наполняемости» — с 42 до 52%, вместо убытка наблюдается прибыль, хотя и небольшая.
Всего муниципальных бань в Омске на данный момент 16. Часть объектов МУП сдал в аренду частникам, и тут у депутатов возникли вопросы.
— Люди, которые взяли бани в аренду, как-то просчитывали вопрос заранее, — констатировал Юрий Арчибасов. — То есть у них получается зарабатывать — а у муниципального предприятия нет…
Присутствовавший на заседании вице-мэр Владимир Куприянов предложил не торопиться с выводами: пока неясно, смогут ли арендаторы извлечь прибыль из муниципальных активов.
Это стало началом традиционной для Омского городского Совета дискуссии о том, нужны ли Омску муниципальные бани вообще, а если нужны — стоит ли сохранять в них тариф на уровне ниже экономически обоснованного. Сейчас «банные услуги в общих отделениях второго разряда» обходятся потребителю в 260 рублей при себестоимости 340, и депутат Алексей Провозин задал представителям администрации ожидаемый вопрос: «Почему?».
— Вопрос сложный, — призналась глава департамента финансов и контроля Ольга Илютикова. — Есть определенная методика расчета. К тому же тариф льготный, если мы сделаем 340 рублей — будут определенные последствия… Мы подумаем о дифференцированном тарифе, но надо понимать, что конкурировать с частными банями мы в любом случае не сможем.
Сейчас содержание бань — обязанность муниципалитета в соответствии с федеральным законодательством. Есть малообеспеченные люди, у которых должна быть возможность помыться за символические деньги. Чтобы зарабатывать, муниципальные бани должны, с одной стороны, отказаться от выполнения важной социальной функции (на что они не имеют права), а с другой — повысить качество услуг. Для этого нужно вложить серьезные средства в ремонт.
В любом случае некоторые депутаты настроены достаточно радикально.
— Я вообще считаю, что это анахронизм, пережиток 19 века, — рассказал собравшимся Алексей Провозин. — Я, конечно, не про баню как технологию помывки тела. Вопрос в том, что есть денежки — есть девушки, а если нету денежек — нету девушек. Это моя субъективная точка зрения…
Остальные Провозина не поддержали. Глава комитета Сергей Фролов рассказал, что постоянно видит у бани на Баранова очередь на 15-20 человек, то есть услуга вполне востребована. Аркадий Лунев подошел к проблеме с государственной точки зрения:
— Эта схема для чрезвычайной ситуации, для военного времени и для неблагополучных слоев населения, которые у нас, к сожалению, есть. Давайте подумаем о том, как роту солдат засунуть в частную баню, чтобы там помыть!
Контраргументов ни у кого не нашлось. Депутаты приняли доклад Ивана Перфилова к сведению и согласились с тем, что над судьбой муниципальных бань надо думать дальше, не подвергая сомнению определенные параметры.
Теперь вопрос о «Банном хозяйстве» включат в повестку ближайшего пленарного заседания.