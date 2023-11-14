Под склады, СТО и гаражи. В Омске отдают в аренду восемь земельных участков

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
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Омский департамент архитектуры и градостроительства выставил на торги сразу восемь земельных участков. Для них рассчитывают найти арендаторов под строительство различных объектов.
На двух участках на территории Советского и Октябрьского округов разрешается построить склады. За территорию площадью 6269 кв. м на проспекте Губкина ежегодно придется платить минимум 777,9 тысяч рублей. Срок аренды составит 5 лет и 6 месяцев. На участок площадью 5307 кв. м на улице Окружная дорога можно арендовать также на 5 лет и 6 месяцев. Год аренды стоит 658,5 тысяч рублей.
Вид разрешенного использования участков на улице Ключевой в Кировском округе (площадь 1156 кв. м) и на улице Загородной в Нефтяниках (площадь 1151 кв. м) — ремонт автомобилей. Срок аренды каждого из этих участков составит 2 года и 6 месяцев. В год предстоит платить 173,6 тысяч и 172,8 тысяч рублей соответственно.
Следующие два участка отдают под хранение транспорта, то есть, по сути, строительство гаражей. Самой дорогой из выставленных на торги территорий стал участок на Верхнеднепровской на Левобережье. За землю площадью 5139 кв. м в год необходимо отдавать по 982 тысячи рублей. Договор с арендатором планируют заключить на 4 года и 10 месяцев. Второй участок с таким же видом разрешенного использования находится на проспекте Мира, рядом с Забайкальским рынком. Ежегодный платеж за аренду 3157 квадратов земли составляет 729,9 тысяч рублей. Срок пользования землей составит 5 лет и 6 месяцев.
Самыми дешевыми оказались участки, отдаваемые под индивидуальное жилищное строительство. В 110100 рублей в год оценили аренду земли площадью 668 кв. м на улице Сейфуллина (КАО). Еще дешевле — в 38900 рублей — обойдется аренда участка площадью 319 кв. м на улице Гоголя (ЛАО). Срок аренды каждого из них 20 лет.
Добавим, что заявки на участие в аукционе принимают с сегодняшнего дня и до 13 декабря. Победителей по каждому из лотов выберут 18 декабря.