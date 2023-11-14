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Под склады, СТО и гаражи. В Омске отдают в аренду восемь земельных участков

14 ноября 2023, 04:41
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске ищут арендаторов для участков под СТО, гаражи и склады

Дешевле всего обойдется аренда земли, которая предназначена под индивидуальное жилищное строительство.

Омский департамент архитектуры и градостроительства выставил на торги сразу восемь земельных участков. Для них рассчитывают найти арендаторов под строительство различных объектов.

На двух участках на территории Советского и Октябрьского округов разрешается построить склады. За территорию площадью 6269 кв. м на проспекте Губкина ежегодно придется платить минимум 777,9 тысяч рублей. Срок аренды составит 5 лет и 6 месяцев. На участок площадью 5307 кв. м на улице Окружная дорога можно арендовать также на 5 лет и 6 месяцев. Год аренды стоит 658,5 тысяч рублей.

Участок на проспекте ГубкинаУчасток на проспекте Губкина
Участок на Окружной дорогеУчасток на Окружной дороге
Участок на проспекте Губкина
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Вид разрешенного использования участков на улице Ключевой в Кировском округе (площадь 1156 кв. м) и на улице Загородной в Нефтяниках (площадь 1151 кв. м) — ремонт автомобилей. Срок аренды каждого из этих участков составит 2 года и 6 месяцев. В год предстоит платить 173,6 тысяч и 172,8 тысяч рублей соответственно.

Участок на КлючевойУчасток на Ключевой
Участок на ЗагороднойУчасток на Загородной
Участок на Ключевой
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Следующие два участка отдают под хранение транспорта, то есть, по сути, строительство гаражей. Самой дорогой из выставленных на торги территорий стал участок на Верхнеднепровской на Левобережье. За землю площадью 5139 кв. м в год необходимо отдавать по 982 тысячи рублей. Договор с арендатором планируют заключить на 4 года и 10 месяцев. Второй участок с таким же видом разрешенного использования находится на проспекте Мира, рядом с Забайкальским рынком. Ежегодный платеж за аренду 3157 квадратов земли составляет 729,9 тысяч рублей. Срок пользования землей составит 5 лет и 6 месяцев.

Участок на ВерхнеднепровскойУчасток на Верхнеднепровской
Участок на проспекте МираУчасток на проспекте Мира
Участок на Верхнеднепровской
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Самыми дешевыми оказались участки, отдаваемые под индивидуальное жилищное строительство. В 110100 рублей в год оценили аренду земли площадью 668 кв. м на улице Сейфуллина (КАО). Еще дешевле — в 38900 рублей — обойдется аренда участка площадью 319 кв. м на улице Гоголя (ЛАО). Срок аренды каждого из них 20 лет.

Участок на СейфуллинаУчасток на Сейфуллина
Участок на улице ГоголяУчасток на улице Гоголя
Участок на Сейфуллина
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Добавим, что заявки на участие в аукционе принимают с сегодняшнего дня и до 13 декабря. Победителей по каждому из лотов выберут 18 декабря.

В Омске посчитали, на сколько может подорожать аренда земли под гаражами
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#Общество#Бизнес#Омск#Строительство#Аренда земли#Торги#Инвестор#Земельный участок#Новости#Департамент архитектуры#Юлия Истомина
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