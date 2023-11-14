Под склады, СТО и гаражи. В Омске отдают в аренду восемь земельных участков

Следующие два участка отдают под хранение транспорта, то есть, по сути, строительство гаражей. Самой дорогой из выставленных на торги территорий стал участок на Верхнеднепровской на Левобережье. За землю площадью 5139 кв. м в год необходимо отдавать по 982 тысячи рублей. Договор с арендатором планируют заключить на 4 года и 10 месяцев. Второй участок с таким же видом разрешенного использования находится на проспекте Мира, рядом с Забайкальским рынком. Ежегодный платеж за аренду 3157 квадратов земли составляет 729,9 тысяч рублей. Срок пользования землей составит 5 лет и 6 месяцев.