В Омске посчитали, на сколько может подорожать аренда земли под гаражами

Однако чиновники не предоставили отчет с экономическим обоснованием коэффициента к предыдущему заседанию комитета, и депутаты предположили тогда, что у некоторых арендаторов платежи вырастут в полтора раза. Накануне пленарного заседания отчет все же появился, но с ним никто не успел ознакомиться из-за большого объема и сжатых сроков. Поэтому рассмотрение вопроса отложили.