В Омске посчитали, на сколько может подорожать аренда земли под гаражами

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Завтра, 14 ноября, в Омском горсовете пройдет очередное заседание комитета по вопросам муниципальной собственности. В повестку снова включен вопрос об изменении порядка начисления арендной платы за муниципальную землю под некапитальными гаражами.
Город55 уже писал о начале этой истории. Депимущества городской администрации предложил считать по-новому — с добавлением к удельной кадастровой цене нового коэффициента, который будет приближать размер аренды к рыночному в зависимости от конкретного места.
— Проектом решения устанавливается коэффициент Кт в отношении оценочных зон на территории города Омска, определенных исходя из деления по кадастровым кварталам города Омска, — говорится в пояснительной записке.
Однако чиновники не предоставили отчет с экономическим обоснованием коэффициента к предыдущему заседанию комитета, и депутаты предположили тогда, что у некоторых арендаторов платежи вырастут в полтора раза. Накануне пленарного заседания отчет все же появился, но с ним никто не успел ознакомиться из-за большого объема и сжатых сроков. Поэтому рассмотрение вопроса отложили.
Теперь отчет депимущества есть в том числе и в распоряжении Города55. В нем 153 страницы, из которых 40 страниц занимает раздел «Анализ рынка» и еще 90 — копии интернет-страниц объявлений.
— В ходе исследования установлено, что в зоне высокой ценности на рынке земельных участков под некапитальными гаражами наблюдается превышение удельной цены, в среднем, в 1,3 раза; в зоне повышенной ценности — в 1,4 раза; в зоне средней ценности —в 1,2 раза, — подводят итоги авторы отчета. — В зоне низкой ценности и зоне отдаленных районов представлено незначительное число объявлений. Учитывая низший ценовой сегмент, исполнитель считает целесообразным применить к данным зонам коэффициент 1.
Таким образом, если предложение депимущества будет принято, арендная плата за землю останется прежней только в тех частях города, которые признаны наименее популярными для автолюбителей. Во всех остальных случаях аренда может подорожать на 20, 30 и даже 40%.