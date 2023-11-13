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Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

Муниципальная земля под гаражами может подорожать почти в полтора раза

В Омске посчитали, на сколько может подорожать аренда земли под гаражами

13 ноября 2023, 06:03
Фото: 1MI

Муниципальная земля под гаражами может подорожать почти в полтора раза

В зависимости от зон повышение цены может составить от 20 до 40%.

Завтра, 14 ноября, в Омском горсовете пройдет очередное заседание комитета по вопросам муниципальной собственности. В повестку снова включен вопрос об изменении порядка начисления арендной платы за муниципальную землю под некапитальными гаражами.

Город55 уже писал о начале этой истории. Депимущества городской администрации предложил считать по-новому — с добавлением к удельной кадастровой цене нового коэффициента, который будет приближать размер аренды к рыночному в зависимости от конкретного места.

— Проектом решения устанавливается коэффициент Кт в отношении оценочных зон на территории города Омска, определенных исходя из деления по кадастровым кварталам города Омска, — говорится в пояснительной записке.

Однако чиновники не предоставили отчет с экономическим обоснованием коэффициента к предыдущему заседанию комитета, и депутаты предположили тогда, что у некоторых арендаторов платежи вырастут в полтора раза. Накануне пленарного заседания отчет все же появился, но с ним никто не успел ознакомиться из-за большого объема и сжатых сроков. Поэтому рассмотрение вопроса отложили.

Теперь отчет депимущества есть в том числе и в распоряжении Города55. В нем 153 страницы, из которых 40 страниц занимает раздел «Анализ рынка» и еще 90 — копии интернет-страниц объявлений.

— В ходе исследования установлено, что в зоне высокой ценности на рынке земельных участков под некапитальными гаражами наблюдается превышение удельной цены, в среднем, в 1,3 раза; в зоне повышенной ценности — в 1,4 раза; в зоне средней ценности —в 1,2 раза, — подводят итоги авторы отчета. — В зоне низкой ценности и зоне отдаленных районов представлено незначительное число объявлений. Учитывая низший ценовой сегмент, исполнитель считает целесообразным применить к данным зонам коэффициент 1.

Таким образом, если предложение депимущества будет принято, арендная плата за землю останется прежней только в тех частях города, которые признаны наименее популярными для автолюбителей. Во всех остальных случаях аренда может подорожать на 20, 30 и даже 40%.

«У кого-то вырастет в полтора раза»: в Омске изменится цена земли под гаражами
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#Омск#Новости#Горсовет#Николай Эйхвальд#Депимущества#Гаражи
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