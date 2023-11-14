Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:25

Published Сегодня, 19:25

Modified Сегодня, 19:25

Updated Сегодня, 19:25

Райан Спунер поставил точку в игре с Северсталью

Нападающий омского «Авангарда» Спунер о победе над «Северсталью»: «Показали характер»

14 ноября 2023, 19:25
Фото: ХК Авангард
Райан Спунер поставил точку в игре с Северсталью

Форвард омского «Авангарда» Спунер оценил игру с «Северсталью»: «Вытерпели»

По мнению форварда «ястребов», первые два периода в этой игре были сонными, но в третьем удалось перестроиться.

Нападающий омского «Авангарда» Райан Спунер, который забросил решающий гол в овертайме с череповецкой «Северсталью» оценил игру и назвал некоторые недочеты.

«Третий период в этой игре был лучшим в нашем исполнении. Первые два — сегодня были немного сонными, но здорово, что все-таки довели дело до победы. Когда играешь против таких команд, как „Северсталь“, которые действую быстро, давят на защитников, то нужно уметь противостоять этому давлению, и у нас это все-таки получилось», — отметил Спунер.

Чтобы переломить ход игры, по словам нападающего, просто-напросто понадобилось время, чтобы перестроиться.

«Я думаю, что это первая команда, действующая в таком стиле, против которой мы играм, потому потребовалось время, чтобы привыкнуть. Вот в третьем периоде, как я уже сказал, у нас это и получилось. Нужно уметь активно противостоять этому давлению, а также высоким скоростям, которые они демонстрируют. Но если ты проявляешь терпение, что мы и сделали сегодня, то все будет хорошо», — уверен хоккеист.

Прокомментировал форвард и обидный гол за 4 секунды до завершения основного времени, который перевел игру в овертайм.

«Такое случается, и у нас было неоднократно, когда мы снимали вратаря и использовали дополнительного полевого. Сегодня это сделала „Северсталь“. Просто, когда ты имеешь еще одного игрока, создаются хорошие комбинации. Вот у соперников сегодня прошла хорошая передача и они сумели забросить. Думаю, что некоторые команды могли опустить руки, но мы этого не сделали, — проявили характер», — добавил Райан Спунер.

Что касается гола в дополнительное время, на который у 51-го номера «ястребов» ушло чуть более 20 секунд, то тут все решила хорошая передача и подправление.

«В овертайме наша задача забросить, как можно быстрее. Ведь мы играем в формате 4 на 3 и у нас пустые ворота. Сегодня — это получилось, — хорошая передача, мне удалось подправить и, возможно, забить не самый красивый гол, но здорово, что он все же залетел», — порадовался Спунер.

Напомним, «Авангард» победил «Северсталь» со счетом 5:4, одержал 7 победу подряд и вышел на 2-е место в Восточной конференции.

Омский «Авангард» нервно одолел «Северсталь» и продлил серию побед до семи
Узнать подробнее
Читайте также:
Омский «Авангард» уверенно обыграл лидера Восточной конференции — «Металлург»Омский «Авангард» начал выездную серию с досадного поражения в сибирском дербиНападающий омского «Авангарда» Рид Буше установил новый рекорд КХЛ
#Эксклюзивы#Общество#Спорт#Город#Хоккей#ХК Авангард#Омск#Омская область#Россия#КХЛ#Новости#Василий Попов#Северсталь#Райан Спунер
Подпишитесь
Проект «Инопредприниматели»
Вчера, 06:06
Одышка и пневмония. Этой осенью Омскую область накрыла волна опасных вирусов
Сегодня, 09:24
Шок. Второй был не нужен. В Омской области нашли мать, бросившую младенца в лесу
Сегодня, 06:49
8 лет тюрьмы и 22 миллиона штрафа. Омский суд вынес приговор Марине Степановой
Сегодня, 10:08
Премия или конфеты? Что омские работодатели предпочитают дарить сотрудникам
Сегодня, 10:26
Посуточную аренду планируют урегулировать. Что станет с рынком съемного жилья в Омске
Сегодня, 09:57