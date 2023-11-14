Нападающий омского «Авангарда» Спунер о победе над «Северсталью»: «Показали характер»

Posted Сегодня, 19:25
Published Сегодня, 19:25
Modified Сегодня, 19:25
Updated Сегодня, 19:25
Нападающий омского «Авангарда» Райан Спунер, который забросил решающий гол в овертайме с череповецкой «Северсталью» оценил игру и назвал некоторые недочеты.
«Третий период в этой игре был лучшим в нашем исполнении. Первые два — сегодня были немного сонными, но здорово, что все-таки довели дело до победы. Когда играешь против таких команд, как „Северсталь“, которые действую быстро, давят на защитников, то нужно уметь противостоять этому давлению, и у нас это все-таки получилось», — отметил Спунер.
Чтобы переломить ход игры, по словам нападающего, просто-напросто понадобилось время, чтобы перестроиться.
«Я думаю, что это первая команда, действующая в таком стиле, против которой мы играм, потому потребовалось время, чтобы привыкнуть. Вот в третьем периоде, как я уже сказал, у нас это и получилось. Нужно уметь активно противостоять этому давлению, а также высоким скоростям, которые они демонстрируют. Но если ты проявляешь терпение, что мы и сделали сегодня, то все будет хорошо», — уверен хоккеист.
Прокомментировал форвард и обидный гол за 4 секунды до завершения основного времени, который перевел игру в овертайм.
«Такое случается, и у нас было неоднократно, когда мы снимали вратаря и использовали дополнительного полевого. Сегодня это сделала „Северсталь“. Просто, когда ты имеешь еще одного игрока, создаются хорошие комбинации. Вот у соперников сегодня прошла хорошая передача и они сумели забросить. Думаю, что некоторые команды могли опустить руки, но мы этого не сделали, — проявили характер», — добавил Райан Спунер.
Что касается гола в дополнительное время, на который у 51-го номера «ястребов» ушло чуть более 20 секунд, то тут все решила хорошая передача и подправление.
«В овертайме наша задача забросить, как можно быстрее. Ведь мы играем в формате 4 на 3 и у нас пустые ворота. Сегодня — это получилось, — хорошая передача, мне удалось подправить и, возможно, забить не самый красивый гол, но здорово, что он все же залетел», — порадовался Спунер.
Напомним, «Авангард» победил «Северсталь» со счетом 5:4, одержал 7 победу подряд и вышел на 2-е место в Восточной конференции.