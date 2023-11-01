Ежиков спас, омичей не смог: чем запомнился экс-министр экологии Омской области Лобов

За год в Омской области появляется примерно 1 млн тонн ТБО. Лобов в одном из интервью 2020 года признал, что 80% этого объема не будет переработано никогда — мусор просто сваливают в кучи и закапывают, причем с определенного момента единственным выходом остался вывоз ТБО на полигоны, которые формально уже закрыты. Строительство мусороперерабатывающих комплексов в регионе продолжали откладывать, и на данный момент эти комплексы так и не заработали. Деятельность «Магнита» стала основанием для возбуждения уголовного дела против оператора, отдельных сотрудников РЭК и министерства экологии. Конкретные имена пока не названы, речь может пойти и о бывших сотрудниках.