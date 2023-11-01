Ежиков спас, омичей не смог: чем запомнился экс-министр экологии Омской области Лобов

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Вчера, 31 октября, произошло едва ли не эпохальное событие: ушел в отставку министр экологии и природных ресурсов Илья Лобов. Свой пост он занимал больше 5 лет, став в июне 2018 года одним из «варягов» в команде губернатора Александра Буркова. Теперь место Лобова займет, по-видимому, другой «варяг», а нам стоит подвести итоги этой пятилетки.
Предыстория
На момент назначения Илье Лобову было 39. Уроженец Свердловска, экономист по образованию, работавший в сфере фармацевтики, помощник депутата Законодательного собрания Свердловской области Александра Караваева, а потом и сам депутат от «Справедливой России» — такими были основные вехи в его биографии. Еще Лобов участвовал в работе общественного движения «За справедливое ЖКХ», которое считается партийным проектом «эсеров».
Самым живописным фактом была история про ежиков: баллотируясь в Свердловское ЗС, Лобов организовал в рамках своей избирательной кампании сбор использованных батареек, рассказывая электорату, что 1 выброшенная батарейка загрязняет участок земли, на котором могла бы жить целая ежиная семья. «Спаси ежика, сдай батарейку», — это был лозунг кампании, на фоне которого охотно фотографировался будущий депутат.
По словам самого Лобова, он собрал тогда и отправила на утилизацию 50 кг батареек. Это был самый существенный его вклад в экологию на 2018 год (многие скажут, что и на 2023 год тоже).
Назначение
Министром экологии Омской области Лобов стал, пройдя через конкурсную комиссию, которая рассматривала других кандидатов. При этом изначально было понятно, что в глазах нового губернатора Буркова (тогда еще врио) это претендент особенный — земляк и однопартиец. Лобов стал одним из «уральских варягов» наряду с Дмитрием Ушаковым, Олегом Зарембой, Мариной Степановой и другими назначенцами.
«Как отметил глава региона, — писал Город55, — перед министром уже стоит серьезная задача — поставить точку в вопросах вредных выбросов в атмосферу. От Лобова же потребуется быть максимально открытым и результативным на новом посту. Помимо этого, Лобов должен будет заняться решением проблемы черных лесорубов и утилизации ТБО».
Задачи и правда крайне серьезные: Омск периодически задыхался от смога, несанкционированные свалки мусора росли, а ресурсы санкционированных полигонов были практически исчерпаны. Новый министр пообещал, что выбросы промышленных предприятий снизит на 20%, свалки рекультивирует, проблему утилизации ТБО решит.
Еще Лобова при знакомстве с Омском ужаснул местный частный сектор с черным дымом из труб. «Жгут калоши или шины, — предположил министр на одной из пресс-конференций. — Запретить топить печи в домах, которые не газифицированы, мы не можем, поэтому составляем список домов, которые надо сносить».
Воздух
Что же происходило в экологической сфере при Илье Лобове? Главная тема — выбросы в воздух, и тут было много событий и разговоров. Заработала общественная организация «Экологическая гвардия», появлялись посты контроля качества воздуха, заключались договоры об экологическом сотрудничестве с рядом городских предприятий, заводились дела на «экологических террористов». Некоторые предприятия штрафовали (правда, на скромные суммы до 100 тысяч рублей). На проект «Чистый воздух» было обещано потратить до 2024 года громадную сумму — 116 млрд рублей.
При всем этом источник этилмеркаптана Лобов не нашел, объяснив: «Воздух — движущаяся субстанция». На выбросы можно было пожаловаться, передвижная станция выезжала в конкретные места, делала замеры — но каких-то заметных омичам последствий это не имело. Реализацию «Чистого воздуха» отложили на 2 года. К 2023 году загазованность стала едва ли не самым обычным делом для города, в соцсетях регулярно писали про «газовую камеру», а министр, комментируя состояние воздуха, переходил во все более жесткую оборону.
«С годами становится заметно больше дней с неблагоприятными метеоусловиями», — говорил Лобов в 2020 году. «Предприятия с непрерывным циклом не могут остановиться, будут периоды с неприятными запахами», — говорил он в 2021-м. «ПДК — это технический термин, который отражает надзорные нормы, а не прямую опасность для жизни», — писал он в 2023-м.
Теперь у нас нет министра, а с воздухом ничего принципиально не изменилось.
Мусор
Вскоре после назначения Лобова заработал мусорный регоператор «Магнит», то есть официально началась мусорная реформа — но ее в том же году открыто называли проваленной. «Магнит» раз за разом получал отказ в лицензии на обработку ТКО, но исправно собирал с омичей деньги по выросшему втрое тарифу. При этом бенефициар находился за пределами региона (это один депутат из Ханты-Мансийского округа), а качество услуги явно не выросло.
За год в Омской области появляется примерно 1 млн тонн ТБО. Лобов в одном из интервью 2020 года признал, что 80% этого объема не будет переработано никогда — мусор просто сваливают в кучи и закапывают, причем с определенного момента единственным выходом остался вывоз ТБО на полигоны, которые формально уже закрыты. Строительство мусороперерабатывающих комплексов в регионе продолжали откладывать, и на данный момент эти комплексы так и не заработали. Деятельность «Магнита» стала основанием для возбуждения уголовного дела против оператора, отдельных сотрудников РЭК и министерства экологии. Конкретные имена пока не названы, речь может пойти и о бывших сотрудниках.
Хорошая новость все-таки есть: 4 городские свалки рекультивируют до конца 2024 года. Потратить на это придется 8 млрд рублей. Однако эту историю запишут в свой актив совсем другие люди.
Городские вырубки
Еще один драматичный для Омска сюжет — вырубки и радикальное кронирование деревьев. Однако от этой истории минэкологии при Лобове открыто отстранилось. Озеленение исчезло из комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а на уточняющий вопрос Города55 в ведомстве ответили: «существует риск недостижения целевых показателей и необоснованности расходования средств федерального бюджета без подтверждающего расходы экологического эффекта».
В целом вопросы высадки зеленых насаждений на территории Омска не относятся к компетенции министерства, а значит, оно за эти мероприятия ответственности не несет. При этом статистика постоянно ухудшается: средняя площадь зеленых насаждений на одного жителя за 9 последних лет уменьшилась с 15,2 до 11,68 кв. м.
Впрочем, минэкологии и лично Илья Лобов явно в ответе за судьбу дендросада. От памятника природы в центре Омска отрезали половину территории, на которой запланировано «благоустройство». Звучат мнения о том, что нынешний статус не спасет эту половину от застройки — а значит, с экологией в городе станет еще хуже.
Итоги
Общая картина складывается не самая выгодная для бывшего министра. В лучшем случае наблюдатель может констатировать, что позитивной динамики слишком мало, но звучат и голоса о том, что за такую работу нужно увольнять по статье.
— Считаю, что увольнять надо было, как минимум, за утрату доверия, — пишет, например, профессор Сергей Костарев, — а лучше через суд, который бы и определил степень вины и объём ущерба…
На данный момент нет причин, чтобы беспокоиться о судьбе Ильи Лобова. Кстати, по итогам 2018 года он оказался самым богатым омским чиновником, а в 2019 году, по неподтвержденным данным, купил элитную квартиру на Иртышской набережной. Будет интересно узнать, где и как продолжится теперь карьера человека, который 5 с лишним лет отвечал за омскую экологию.