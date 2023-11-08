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Рядом с детсадом. «Стройбетон» собирается строить еще одну высотку в Биофабрике

8 ноября 2023, 10:21
Фото: 1MI
Иллюстрация

Фирме Золотова одобрили проект многоэтажного дома в омском поселке Биофабрика

В качестве застройщика выступает одна из фирм Олега Золотова — СМУ-10 «Стройбетон „Северное“».

В Центральном округе, в поселке Биофабрика, собираются строить еще один многоэтажный дом. Пока одобрили только проект строительства жилого дома №1. Положительное заключение экспертизы выдал «Сибрегионэксперт».

Разработкой проектной документации занималась компания Евгении Золотовой — «Стройбетон „Восточное“». Застройщиком выступает — «Стройбетон „Северное“», которым владеет омский строитель и предприниматель Олег Золотов. Компанию зарегистрировали 1 декабря 2021 года. Она занимается застройкой микрорайона Амур-2 и поселка Биофабрика.

Участки, где "Стройбетон" возводит дома №2 и №3Участки, где "Стройбетон" возводит дома №2 и №3
Участки, где "Стройбетон" возводит дома №2 и №3
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Отметим, что разрешения на строительство жилых домов №2 и №3 в поселке Биофабрика получены Золотовым в апреле и сентябре 2023 года. Многоэтажки появятся на соседних участках с кадастровыми номерами 55:36:120102:5201 и 55:36:120102:5203. Дом под №2 рассчитывают достроить до 7 января 2024 года, а многоэтажка №3 должна быть готова к 20 июня следующего года.

В омском поселке Биофабрика фирма Золотова готовится строить еще одну высотку
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#Омск#Строительство#Проект#Многоквартирный дом#Новости#Экспертиза#Олег Золотов#Стройбетон#Юлия Истомина#Евгения Золотова#Поселок Биофабрика
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