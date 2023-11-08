Рядом с детсадом. «Стройбетон» собирается строить еще одну высотку в Биофабрике

Отметим, что разрешения на строительство жилых домов №2 и №3 в поселке Биофабрика получены Золотовым в апреле и сентябре 2023 года. Многоэтажки появятся на соседних участках с кадастровыми номерами 55:36:120102:5201 и 55:36:120102:5203. Дом под №2 рассчитывают достроить до 7 января 2024 года, а многоэтажка №3 должна быть готова к 20 июня следующего года.